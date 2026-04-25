به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات اخیر و شرایط خاص ایجادشده در کشور، تمامی اردوهای ورزشی برای مدتی متوقف شد. با این حال، پس از بازگشت نسبی آرامش، فدراسیون‌های ورزشی به‌تدریج برنامه‌های خود را از سر گرفتند. در همین راستا، فدراسیون ژیمناستیک نیز اردوهای آماده‌سازی را دوباره آغاز کرده و از هفته گذشته اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری در گنبدکاووس برگزار شده است. هم‌اکنون نیز چند اردوی دیگر در حال برگزاری است تا ملی‌پوشان برای رقابت‌های پیش‌رو آماده شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی ترامپولین در اردیبهشت‌ماه به رقابت‌های هنگ‌کنگ اعزام می‌شود. همچنین مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۰ تا ۲۷ خردادماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد که یکی از مهم‌ترین اتفاقات آن، حضور بانوان ایرانی در رشته پرش خرک است.

در سال‌های گذشته، فعالیت بانوان ژیمناستیک ایران محدود به رقابت‌های داخلی بود و تنها تجربه بین المللی آنها به چند دوره بازی‌های کشورهای اسلامی که در ایران برگزار شد، بازمی‌گشت. اما سال گذشته با تأیید وزارت ورزش و جوانان، پوشش بانوان در شاخه «ژیمناستیک برای همه» به تصویب رسید و در ادامه، با پیگیری‌های فدراسیون، این پوشش مورد تأیید کنفدراسیون آسیا نیز قرار گرفت.

حالا قرار است دختران ژیمناستیک ایران برای نخستین‌بار در یک مسابقه رسمی بین‌المللی شرکت کنند؛ اتفاقی که می‌توان آن را یک نقطه عطف و رویدادی مهم در تاریخ ژیمناستیک ایران دانست و مسیر تازه‌ای را برای حضور بانوان در این رشته هموار می‌کند.

در مسیر انتخاب نفرات اعزامی، فدراسیون ژیمناستیک دو شاخص اصلی یعنی عملکرد ورزشکاران در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ را مدنظر قرار داده است. با توجه به اینکه سال گذشته رقابت‌های قهرمانی کشور در بخش بانوان برگزار نشد، نتایج لیگ به‌عنوان معیار اصلی ارزیابی در نظر گرفته شده است. با این حال، از تمامی نفرات مستعد دعوت شده تا در رقابت انتخابی تیم ملی که قرار است ۱۴ اردیبهشت برگزار شود، شرکت کنند.

در نهایت، ورزشکارانی که در این مرحله بتوانند حدنصاب مورد نظر فدراسیون را کسب کنند، به اردوی تیم ملی راه خواهند یافت و پس از طی مراحل آماده‌سازی، به مسابقات آسیایی اعزام می‌شوند.