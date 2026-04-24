ایمیل فدراسیون در اختیار ما قرار دارد/ وضعیت انتخابات مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اینچه‌درگاهی که روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ریاست فدراسیون ایران را بر عهده داشت، در آذر ۱۴۰۴ با حکم قضایی از این سمت تعلیق شد. به دنبال این تعلیق، اعضای مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک، روز ۶ آذر وجیهه نقوی را به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب کردند.

محمد ایزدفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ایمیل فدراسیون ژیمناستیک و به رسمیت شناختن او از سوی فدراسیون جهانی گفت: من تقریبا نزدیک به دو سال است که از سوی اینچه درگاهی به عنوان سرپرستی فدراسیون ژیمناستیک پیگیر امور هستم. ابتدا نام محسن سلیمانی به عنوان دبیر در فدراسیون جهانی ثبت شده بود اما در حال حاضر فدراسیون جهانی من را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون به رسمیت شناخته است و دیگر نام سلیمانی به عنوان دبیر فدراسیون در سایت جهانی درج نشده است.

وی در مورد حذف نام اینچه درگاهی در فدراسیون جهانی گفت: به هر حال از سوی مجمع فوق العاده فدراسیون ژیمناستیک سرپرست انتخاب شد و فدراسیون جهانی هم این موضوع را پذیرفته است.هم اکنون ایمیل‌ فدراسیون هم در دست ماست و کارها به صورت روال در حال انجام است. جدی‌ترین مسابقه پیش روی ما مسابقات قهرمانی آسیاست که فرایند ثبت نام را انجام خواهیم داد تا ملی‌پوشان بتوانند در این مسابقه حضور پیدا کنند.

سرپرست دبیری فدراسیون ژیمناستیک در مورد فرایند انتخابات فدراسیون ژیمناستیک گفت: هنوز چیزی به ما اعلام نکردند و فرایند ثبت نام از نامزدها انجام نشده است. مجمع فوق العاده فدراسیون آذرماه برگزار شد و نقوی به عنوان سرپرست انتخاب شد، البته او طبق قانون تا ۶ ماه می‌تواند به عنوان سرپرست در فدراسیون حضور داشته باشد. پس از آن هم باید وزارت ورزش و جوانان فرایند برگزاری انتخابات فدراسیون‌ را به ما اعلام کند. در حال حاضر با توجه به شرایط هنوز اعلام نکردند اما فکر می‌کنم به زودی وضعیت فدراسیون هم تعیین تکلیف شود.

ایزدفر تأکید کرد: با وجود اینکه فدراسیون با سرپرست اداره می‌شود همه کارها طبق روال در حال انجام است. اردوی اول تیم ملی ژیمناستیک اواخر فروردین ماه در گنبد کاووس برگزار شده و دومین اردوی تیم قرار است ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار شود. مسابقات قهرمانی آسیا هم در چین است و ورزشکاران برای آن مسابقه آماده خواهند شد. در مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا توزیع می‌شود و همه تلاش ما این است که بتوانیم در آن مسابقه به سهمیه برسیم.