به گزارش خبرنگار مهر، با ساخت دو باب مدرسه در استان تهران (شهرستان شهریار)، ایران رسماً به جمع کشورهای دارای «مدارس نسل چهارم» پیوست. این مدارس که دو دبیرستان دوره اول سمپاد (استعدادهای درخشان) به صورت پسرانه و دخترانه هستند، گامی فراتر از هوشمندسازی صرف کلاسها محسوب میشوند و برای اولین بار در کشور، رویکردی یکپارچه از فناوریهای نوین آموزشی را پیادهسازی کردهاند.
این مجموعه آموزشی به همت معاونت علمی و در راستای تأکید رئیسجمهور بر ضرورت تحول در روشهای تدریس و بازآرایی فضای آموزشی طراحی شده و مشتمل بر امکاناتی نظیر سالن بازدیدهای شناختی، تراس بازی، کارگاه فضای مجازی و نمونهسازی پیشرفته، آزمایشگاه علوم، سالن مطالعه، کارگاه تولید محتوا، سایت فناوری اطلاعات و برنامهریزی، آزمایشگاه هوش مصنوعی، کارگاه پویانمایی و کارگاه خلاقیت و فناوری است. ساختار آموزشی و شیوه تدریس در این مدرسه، نه به صورت سنتی، بلکه مبتنی بر الگوی «نسل چهارم آموزش» برنامهریزی شده است؛ الگویی که در آن معلم از نقش انتقالدهنده صرف اطلاعات به نقش راهنما و تسهیلگر یادگیری تغییر جایگاه میدهد و دانشآموز در مرکز فرآیند آموزش قرار میگیرد.
در همین راستا، با معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی گفتگویی داشتیم تا هم جزئیات مدل آموزشی این مدارس را واکاوی کنیم و هم به پرسشهای اساسی درباره الزامات زیرساختی و نرمافزاری، چگونگی طراحی فضاهای مهارتی، نقش هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در فرآیند یاددهی-یادگیری، پیوند این مدل با انقلاب صنعتی چهارم و تأثیر آن بر تربیت نیروی انسانی پاسخ دهیم.
مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید:
محمدجواد صدریمهر معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره هدف و چرایی طراحی این ۲ مدرسه توضیح داد و گفت: طراحی این مدارس بر پایه شناخت روندهای آینده و مهارتهای مورد نیاز بازار کار شکل گرفته است. هدف اصلی این الگو، تربیت دانشآموزانی است که بتوانند در زیستبوم فناوری و اقتصاد آینده نقش مؤثری ایفا کنند. دانشآموزی که امروز وارد دوره متوسطه میشود، حدود ۱۰ سال بعد وارد دانشگاه یا بازار کار خواهد شد؛ بنابراین باید از اکنون نیازهای آن دوره را پیشبینی کرد.
معاونت علمی «اطلس مشاغل فناورانه» را تدوین کرد
وی ضمن تاکید بر اینکه نظام آموزشی باید دانشآموزان را برای آینده تربیت کند، نه صرفاً برای نیازهای امروز؛ چرا که تحولات فناوری و بازار کار با شتاب زیادی در حال تغییر است، گفت: نخستین گام در این مسیر، آیندهپژوهی و شناسایی روندهای جهانی است تا مشخص شود در سالهای پیشرو چه حوزههایی رشد بیشتری خواهند داشت و چه مهارتهایی به نیاز اصلی بازار تبدیل میشوند. معاونت علمی در همین راستا تدوین «اطلس مشاغل فناورانه» را در حوزههایی همچون صنعت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معدن، تجهیزات پزشکی و خودرو آغاز کرده تا مسیر تحولات شغلی در افق ۱۰ ساله مشخص شود.
پیوند مستقیم آموزش با انقلاب صنعتی چهارم
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به دلیل نامگذاری این مدارس به «نسل چهارم» گفت: این عنوان به دلیل همراستایی با الزامات انقلاب صنعتی چهارم انتخاب شده است؛ انقلابی که اکنون مسیر توسعه فناوری و اقتصاد جهانی را تعیین میکند. در چنین شرایطی، نظام آموزشی نیز باید متحول شود تا دانشآموزان مهارتهایی متناسب با فناوریهای نوظهور، هوش مصنوعی، نوآوری و تحول دیجیتال کسب کنند.
صدریمهر تأکید کرد: اگر آموزش متناسب با این تغییرات بازطراحی نشود، فاصله میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار کار روزبهروز بیشتر خواهد شد. یکی از مهمترین ویژگیهای آموزش نسل چهارم «شخصیسازی آموزش» است؛ در این مدل، آموزش برای همه دانشآموزان یکسان نیست و هر فرد متناسب با استعداد، علاقه و توانمندی خود مسیر آموزشی متفاوتی را دنبال میکند.
صدریمهر ادامه داد: در این الگو، تمرکز از «یاددهی» به سمت «یادگیری» تغییر میکند؛ به این معنا که محور اصلی فرآیند آموزشی، یادگیری فعال دانشآموز است، نه صرفاً انتقال دانش از سوی معلم. این شیوه باعث میشود دانشآموزان مسئولیت بیشتری در فرآیند یادگیری خود بپذیرند و با انگیزه بیشتری در مسیر رشد تخصصی حرکت کنند.
تغییر نقش معلم در مدارس نسل چهارم
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به تغییر نقش معلمان در این مدل آموزشی گفت: در مدارس نسل چهارم، معلم دیگر صرفاً انتقالدهنده اطلاعات نیست، بلکه نقش «تسهیلگر» را ایفا میکند.تسهیلگر مسیر یادگیری را برای دانشآموز هموار و به او کمک میکند تا منابع مناسب را شناسایی کرده و در حوزه مورد علاقه خود عمیقتر شود. این تغییر، یک تحول اساسی در نگاه به آموزش است و میتواند کیفیت یادگیری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
عبور از حافظهمحوری به یادگیری مستمر
وی با تأکید بر لزوم فاصله گرفتن از آموزش حافظهمحور اظهار کرد: در مدل نسل چهارم، یادگیری مستمر و مادامالعمر جایگزین حفظ کردن مطالب میشود؛ چراکه دانش و فناوری به سرعت در حال تغییر است. در دنیای امروز، منابع آموزشی به راحتی در دسترس هستند و مهمتر از حفظ اطلاعات، توانایی جستوجو، تحلیل و استفاده از دانش است. دانشآموز باید یاد بگیرد چگونه یاد بگیرد؛ مهارتی که در آینده بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد داشت.
«اتیک»؛ مدل مکمل آموزش رسمی
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به مدل آموزشی طراحیشده در معاونت علمی گفت: این مدل با عنوان «اتیک» (ETIC) طراحی شده که مخفف آموزش، فناوری، نوآوری و خلاقیت است. این مدل به عنوان یک الگوی مکمل تعریف شده و قرار نیست جایگزین ساختار رسمی آموزش و پرورش شود، بلکه در کنار آن به ارتقای کیفیت مهارتآموزی کمک میکند. هدف نهایی این مدل، تربیت نسلی است که بتواند در آینده فناوریمحور، نقشآفرین، خلاق و آماده ورود به بازار کار باشد.
تغییر کاربری فضاهای آموزشی در مدارس نسل چهارم
صدریمهر با تشریح ساختار مدارس نسل چهارم گفت: در این مدل، تلاش شده از ظرفیت فضاهای غیردرسی مدارس برای ارتقای کیفیت یادگیری استفاده شود و محیط آموزشی از قالب سنتی خارج شود. در این الگو، بسیاری از فضاهای رایج مدرسه با کارکردهای جدید بازتعریف شدهاند تا دانشآموزان تجربهای تعاملیتر و کاربردیتر از آموزش داشته باشند. هدف اصلی این بازطراحی، ایجاد محیطی پویا برای یادگیری، ایدهپردازی، تعامل و مهارتآموزی متناسب با فناوریهای روز است.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به تغییر مفهوم کتابخانه در مدارس نسل چهارم اظهار کرد: در این مدل دیگر فضای مستقلی به نام کتابخانه وجود ندارد، بلکه کتابخانه در تمام فضای مدرسه توزیع شده است. راهروها، فضاهای مشترک و بخشهای عمومی مدرسه به محیطهایی برای مطالعه، گفتوگو و یادگیری تبدیل شدهاند تا دانشآموزان در هر نقطه از مدرسه به منابع آموزشی دسترسی داشته باشند.
صدریمهر تأکید کرد: در این ساختار، استفاده از کتابخوانهای الکترونیکی و سامانههای آنلاین جایگزین کتابخانههای محدود فیزیکی شده و امکان دسترسی به دهها هزار عنوان کتاب را برای دانشآموزان فراهم میکند.
فضاهای ایدهپردازی در کنار مطالعه
وی با اشاره به طراحی فضاهای تعاملی در این مدارس گفت: در کنار بخشهای مطالعه، فضاهایی برای ایدهپردازی و تعامل دانشآموزان در نظر گرفته شده است. این فضاها با «مبلمان تعاملی» طراحی شدهاند تا دانشآموزان بتوانند در کنار مطالعه، درباره موضوعات مختلف گفتوگو و تبادل نظر کنند. یادگیری در مدارس نسل چهارم صرفاً محدود به مطالعه فردی نیست، بلکه بر یادگیری جمعی و مشارکتی نیز تأکید دارد.
کارگاههای سنتی جای خود را به ساخت پیشرفته دادند
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به تحول در کارگاههای آموزشی مدارس گفت: در این مدل، کارگاههای سنتی با ابزارهای ابتدایی جای خود را به کارگاههای «ساخت پیشرفته» دادهاند. در این کارگاهها، فناوریهایی مانند رباتیک، اینترنت اشیا و پرینترهای سهبعدی در اختیار دانشآموزان قرار گرفته تا مهارتهای مورد نیاز بازار کار آینده را فرا بگیرند. امروز ساخت پیشرفته و ساخت افزایشی به یکی از روندهای اصلی صنعت (ترند دنیا) تبدیل شده و دانشآموزان باید از همین سن با این فناوریها آشنا شوند.
وی با اشاره به تجربه عملی دانشآموزان در این مدارس اظهار کرد: در نمونه اجراشده در شهریار، دانشآموزان بدون آموزش مستقیم، خودشان مسیر یادگیری را پیدا کردند و توانستند پروژههای عملی تولید کنند. این تجربه نشان میدهد حرکت از «یاددهی» به «یادگیری» و تغییر نقش معلم به تسهیلگر، در عمل میتواند به شکل مؤثری نتیجهبخش باشد. دانشآموزان در این مسیر، با جستوجو، تجربه و آزمون، مهارتهای خود را توسعه میدهند و به استقلال در یادگیری میرسند.
آزمایشگاههای مجازی جایگزین آزمایشهای پرهزینه
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به نقش فناوری واقعیت مجازی در این مدارس گفت: بخش قابل توجهی از آزمایشهای آموزشی، بهویژه آزمایشهای پرهزینه، در بستر واقعیت مجازی انجام میشود. در حال حاضر بیش از ۵۰ آزمایش آموزشی در این حوزه طراحی شده و بخش عمدهای از آنها با استفاده از فناوری واقعیت مجازی در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است. این فناوری باعث میشود دانشآموزان بتوانند تجربهای نزدیک به محیط واقعی آزمایشگاه را بدون هزینههای سنگین و محدودیتهای اجرایی داشته باشند.
صدری مهر در ادامه اعلام کرد که برای تجهیزات و محتوای ارائه شده در ۲ مدرسه نسل چهارم در شهریار ۱۵ شرکت دانش بنیان همکاری داشته اند.
آموزش مفاهیم پیچیده با فناوری واقعیت مجازی
وی با اشاره به نمونهای از کاربرد واقعیت مجازی گفت: یکی از نمونههای طراحیشده، آموزش تأثیر نانوداروها بر درمان سرطان است که در محیط واقعیت مجازی اجرا میشود.دانشآموزان در این محیط مجازی، فرآیند انتخاب دارو، تزریق و تأثیر آن بر سلولهای سرطانی را بهصورت عملی مشاهده و تجربه میکنند. این شیوه آموزش، مفاهیم پیچیده علمی را برای دانشآموزان ملموستر و قابل فهمتر میکند.
سایت کامپیوتر حذف شد؛ آزمایشگاه هوش مصنوعی جایگزین شد
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به تغییر ساختار فضای فناوری در مدارس نسل چهارم گفت: در این مدارس دیگر چیزی به نام سایت کامپیوتر به شکل سنتی وجود ندارد. به جای آن، آزمایشگاههای هوش مصنوعی، کارگاههای پویانمایی و برنامهنویسی پیشرفته طراحی شده تا دانشآموزان با فناوریهای نوین آشنا شوند. در آزمایشگاه هوش مصنوعی، دانشآموزان کار با دستیارهای هوش مصنوعی، کاربردهای آنها و شیوه تعامل با این فناوری را بهصورت عملی فرا میگیرند.
کارگاه تولید محتوا؛ بخش جدید مدارس نسل چهارم
وی با اشاره به ایجاد کارگاههای تولید محتوا در این مدارس گفت: با حذف فضای سنتی کتابخانه، بخشی از این فضا به کارگاههای تولید محتوا اختصاص یافته است. در این کارگاهها، دانشآموزان مهارتهای تولید محتوا، پویانمایی و روایتگری دیجیتال را آموزش میبینند. هدف از این بخش، تقویت خلاقیت و آمادهسازی دانشآموزان برای حضور مؤثر در زیستبوم رسانه و فناوری آینده است.
زنجیره یادگیری از ایده تا تولید محصول
صدریمهر با اشاره به فرآیند آموزش تولید محتوا در مدارس نسل چهارم گفت: دانشآموزان در این بخش، ابتدا سناریونویسی را یاد میگیرند و ایدههای خود را به روایت تبدیل میکنند. پس از طراحی سناریو، شخصیتهای داستانی توسط خود دانشآموزان طراحی و مدلسازی میشود و با استفاده از پرینترهای سهبعدی به نمونههای فیزیکی تبدیل میشود. این فرآیند پس از اصلاح و تکمیل، در کارگاههای پویانمایی به موشن، انیمیشن و محتوای دیجیتال تبدیل میشود و عملاً زنجیرهای کامل از ایده تا محصول شکل میگیرد.
تعامل میان کارگاهها؛ مدل یکپارچه آموزشی
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با تأکید بر یکپارچگی فضاهای آموزشی اظهار کرد: در پروژههای پویانمایی، بخشهای مختلف مدرسه بهصورت همزمان درگیر فرآیند یادگیری میشوند. کارگاه تولید محتوا، کارگاه ساخت پیشرفته و بخشهای تولید انیمیشن، همگی در یک مسیر مشترک فعالیت میکنند و دانشآموزان به شکل عملی ارتباط میان این حوزهها را تجربه میکنند. این مدل باعث میشود آموزش از حالت جزیرهای خارج شود و دانشآموزان درک واقعیتری از فرآیند تولید و خلق محصول داشته باشند.
سالن بازیهای شناختی؛ آموزش در بستر بازی
وی با اشاره به بخش بازیهای شناختی در مدارس نسل چهارم گفت: یکی از فضاهای مهم طراحیشده در این مدارس، سالن بازیهای شناختی است که نقش مهمی در آموزش علوم شناختی دارد. در این فضا، دانشآموزان از طریق بازیهای مختلف، مهارتهای شناختی، تمرکز، تصمیمگیری و قدرت ذهنی خود را تقویت میکنند. آموزش در این بخش کاملاً مبتنی بر تجربه و بازی است تا یادگیری برای دانشآموزان عمیقتر و جذابتر شود.
آموزش کشاورزی نوین در فضای سبز مدارس
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به بازطراحی فضای سبز مدارس گفت: در نمونه اجرایی شهریار، به جای الگوی سنتی فضای سبز، از کشت هیدروپونیک استفاده شده است. هدف از این اقدام، آموزش شیوههای نوین کشاورزی و مدیریت منابع آب به دانشآموزان است، بهویژه در مناطقی که با بحران آب مواجه هستند. این نوع آموزش به دانشآموزان کمک میکند تا از سنین پایین با فناوریهای نوین کشاورزی و چالشهای زیستمحیطی آشنا شوند.
طراحی ۹ فضای مهارتی در مدارس نسل چهارم
وی با اشاره به ساختار کلی این مدارس گفت: در مجموع ۹ فضای تخصصی و مهارتی در این مدل طراحی شده که هر کدام بخشی از مهارتهای آیندهمحور را پوشش میدهند. این فضاها به گونهای طراحی شدهاند که دانشآموزان بتوانند بهصورت عملی، مهارتهای مورد نیاز خود را تجربه و تقویت کنند. هدف از این طراحی، ایجاد محیطی برای یادگیری فعال و مهارتآموزی مستمر است.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان درباره نقش معلمان در این مدارس گفت: در این مدل، معلم بهعنوان تسهیلگر عمل میکند و الزاماً قرار نیست پاسخ همه پرسشها را بداند. مهمترین ویژگی معلم در این سیستم، توانایی هدایت فرآیند یادگیری و تصویرسازی مسیر حل مسئله برای دانشآموزان است. گاهی بهترین پاسخ معلم به یک پرسش، «نمیدانم، با هم بررسی کنیم» است؛ رویکردی که یادگیری مشترک را تقویت میکند.
آموزش معلمان؛ پیشنیاز اجرای مدل نسل چهارم
وی با اشاره به آمادهسازی معلمان برای اجرای این مدل اظهار کرد: پیش از آغاز اجرای طرح، معلمان با این فضا و الگوی آموزشی آشنا شده و آموزشهای لازم را دریافت کردهاند. بدون همراهی و آمادگی معلمان، اجرای موفق این مدل در مدارس امکانپذیر نخواهد بود. برای توسعه این الگو در سطح کشور، باید آموزش معلمان بهصورت گسترده و جدی دنبال شود.
۳۰۰ دانشآموز در دو مدرسه پایلوت
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان درباره وضعیت اجرای پایلوت این طرح گفت: در حال حاضر این مدل در دو مدرسه دوره اول متوسطه اجرا شده و حدود ۳۰۰ دانشآموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند. این مدارس تحت مدیریت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) فعالیت میکنند و همکاری خوبی میان معاونت علمی و این سازمان شکل گرفته است. هدف این است که در صورت موفقیت، این مدل در مدارس بیشتری توسعه پیدا کند.
همکاری سمپاد برای توسعه الگوی مدارس نسل چهارم
وی با اشاره به همکاری با سازمان سمپاد گفت: تعامل خوبی با مدیران و مسئولان سمپاد برای اجرای این طرح شکل گرفته و زمینه توسعه آن در مدارس استعدادهای درخشان فراهم است. مدیران مدارس نیز در اجرای این مدل همراهی خوبی داشتهاند و این همکاری نقش مهمی در پیشبرد پروژه داشته است. توسعه این مدل در مدارس سمپاد میتواند به عنوان نقطه آغاز برای گسترش ملی آن عمل کند.
بازخورد مثبت رئیسجمهور از پروژه
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان درباره بازدید رئیسجمهور از این پروژه گفت: بازخورد رئیسجمهور نسبت به این مدل آموزشی مثبت بود و به نظر میرسد بخشی از دغدغههای موجود درباره نظام آموزشی در این بازدید پاسخ گرفته است. اگر توسعه این الگو به معاونت علمی واگذار شود، با جدیت آن را دنبال خواهیم کرد؛ هرچند مسئولیت اصلی توسعه آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. معاونت علمی آمادگی دارد در صورت فراهم شدن زمینهها، برای توسعه این مدل در سطح کشور نقشآفرینی کند.
وی با تشریح روند طراحی و اجرای مدارس نسل چهارم، گفت: این مدل آموزشی با مطالعه نمونههای موفق جهانی طراحی شده، اما در نهایت متناسب با نیازهای بومی نظام آموزشی کشور توسعه یافته است. در فرآیند طراحی این مدارس، تجربه کشورهای مختلف و الگوهای آموزشی فناورمحور مورد بررسی قرار گرفت، اما هدف ما کپیبرداری نبود، بلکه تلاش کردیم مدلی متناسب با ساختار آموزشی کشور و نیازهای آینده بازار کار طراحی کنیم. محصول نهایی، یک مدل بومیسازیشده است که با مشارکت شرکتهای دانشبنیان شکل گرفته و میتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی نسل آینده باشد.
الگوی جهانی با نسخه بومی
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به مطالعات تطبیقی انجامشده اظهار کرد: تجربههای جهانی در حوزه مدارس آیندهنگر بهطور جدی مورد مطالعه قرار گرفته و از ظرفیت آنها برای طراحی الگوی داخلی استفاده شده است. اگرچه مبانی این مدل از روندهای جهانی الهام گرفته، اما ساختار نهایی آن کاملاً متناسب با شرایط فرهنگی، آموزشی و مهارتی کشور طراحی شده است.
به گفته صدریمهر، این مدل را میتوان یک نسخه «سفارشیسازیشده» برای نظام آموزشی ایران دانست که با نگاه به اقتضائات بومی تدوین شده است.
نخستین نمونه مدرسه نسل چهارم در ۴ ماه ساخته شد
وی با اشاره به زمان اجرای پروژه گفت: فرآیند ساخت و تجهیز نخستین مدارس نسل چهارم در مدت چهار ماه انجام شد؛ اقدامی که به دلیل نو بودن پروژه، با پیچیدگیهای اجرایی متعددی همراه بود. اجرای نخستین نمونه همیشه دشوارتر است، چراکه بخشی از فرآیندها برای نخستینبار طراحی، آزمایش و اصلاح میشوند و همین موضوع زمان و هزینه بیشتری میطلبد. با این حال، تجربه نخست توانست مسیر روشنی برای توسعههای بعدی ایجاد کند و بسیاری از چالشهای اجرایی را مشخص کند.
هزینه اجرای مدل آموزشی مکمل چقدر است؟
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان درباره هزینه اجرای این الگو اظهار کرد: برآوردهای ما نشان میدهد راهاندازی مدل آموزشی مکمل «اتیک» در مدارس، تنها حدود سه درصد هزینه ساخت یک مدرسه را شامل میشود. این میزان هزینه در برابر کیفیت خروجی و تغییراتی که در فرآیند یادگیری ایجاد میکند، بسیار منطقی و مقرونبهصرفه است. در واقع با هزینهای محدود، میتوان یک تحول جدی در کیفیت آموزش، مهارتآموزی و آمادگی دانشآموزان برای آینده ایجاد کرد.
هزینههای اولیه، بالاتر از اجرای گسترده
وی با اشاره به هزینههای نمونه اولیه گفت: طبیعی است که اجرای نخست هر پروژه هزینه بیشتری داشته باشد؛ زیرا تجهیزات، فرآیندها و زیرساختها در مرحله اول نیازمند طراحی، اصلاح و آزمون هستند. در برخی موارد، تجهیزات برای نخستینبار توسط شرکتهای دانشبنیان طراحی و تولید شدند و همین مسئله هزینه اجرا را افزایش داد. وقتی این مدل در مقیاس وسیعتر و برای تعداد بیشتری از مدارس اجرا شود، هزینهها بهدلیل تولید انبوه و حذف خطاهای اولیه به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش ۵۰ درصدی هزینه با توسعه ملی
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان با اشاره به صرفه اقتصادی توسعه این طرح گفت: برآورد ما این است که با توسعه این مدل در سطح گسترده، هزینه اجرای آن تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. تفاوت میان اجرای یک نمونه محدود با توسعه در مقیاس ملی بسیار قابل توجه است و بسیاری از هزینههای اولیه در فرآیند توسعه حذف میشوند. همین موضوع باعث میشود اجرای این الگو برای مدارس کشور از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشد.
وی با اشاره به اثربخشی این مدل گفت: اگرچه هزینه اجرای این الگو تنها سه درصد هزینه ساخت مدرسه است، اما کیفیت خروجی آموزشی آن میتواند چندین برابر متفاوت و مؤثرتر باشد. دانشآموزانی که در این فضا آموزش میبینند، صرفاً دریافتکننده دانش نیستند، بلکه مهارتمحور، مسئلهمحور و فناورمحور تربیت میشوند. این تفاوت در آینده شغلی و توانمندیهای فردی دانشآموزان کاملاً قابل مشاهده خواهد بود.
استقبال دانشآموزان از مدل جدید آموزشی
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان درباره بازخوردهای اولیه اجرای طرح اظهار کرد: تجربه ماههای نخست نشان میدهد دانشآموزان ارتباط بسیار خوبی با این مدل آموزشی برقرار کردهاند. فضای تعاملی، کارگاهی و فناوریمحور مدارس نسل چهارم توانسته انگیزه و اشتیاق یادگیری را در دانشآموزان افزایش دهد. این استقبال، یکی از مهمترین نشانههای موفقیت اولیه پروژه محسوب میشود.
یادگیری خودجوش؛ نشانه موفقیت مدل جدید
وی با اشاره به تغییر رفتار آموزشی دانشآموزان گفت: یکی از بازخوردهای مهمی که از مدیران مدارس دریافت کردیم، شکلگیری یادگیری خودجوش در میان دانشآموزان است. دانشآموزان بهصورت داوطلبانه به سراغ تجهیزات، کارگاهها و فناوریهای مدرسه میروند و بدون اجبار، فرآیند یادگیری را دنبال میکنند. این همان تغییری است که در آموزش نسل چهارم دنبال میشود و آن تبدیل دانشآموز از مخاطب منفعل به یادگیرنده فعال است.
توسعه مدارس نسل چهارم در انتظار تصمیم آموزش و پرورش
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان در پایان با اشاره به آینده این طرح گفت: وظیفه توسعه این الگو در سطح ملی بر عهده آموزش و پرورش است، اما معاونت علمی آمادگی دارد در صورت نیاز، در این مسیر همکاری و پشتیبانی کند. تجربه نخست نشان داده این مدل قابلیت توسعه در مدارس کشور را دارد و میتواند به عنوان یک الگوی مکمل آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. اگر این مدل بهصورت گسترده اجرا شود، میتواند بخشی از مسیر تحول نظام آموزشی کشور و تربیت نسل آینده فناورمحور را هموار کند.
