به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدجعفر اسدی معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) در گفتگویی درباره پاسخ ایران به شرارت احتمالی دشمن آمریکایی- صهیونی اظهار داشت: دشمن تلاش میکند تا تحکمهای زورگویانه خود را بر تنگه هرمز اعمال کند؛ اما این اتفاق رخ نخواهد داد.
سردار اسدی افزود: خلیج فارس و تنگه هرمز، منطقهای مرتبط با ایران و کشورهای همجوار آن است و آمریکاییها حق ندارند درباره این منطقه ابراز عقیده کنند.
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) زورگوییهای دولتمردان آمریکایی را مایه شرمساری برای مردم این کشور دانست و تصریح کرد: مقامات آمریکایی در حالی درباره تنگه هرمز و مسائل منطقه اظهار نظر میکنند که مسائل منطقه اصلاً هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال غارت منابع نفتی ایران است، گفت: به صراحت به آمریکاییها میگوییم اینجا ونزوئلا نیست که شما بتوانید منابعش را غارت کنید؛ زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران مقابل شما خواهند ایستاد.
سردار اسدی در پایان با اشاره به برنامه مقاومت درباره تهاجم احتمالی مجدد آمریکا به ایران، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت برای مقابله با دشمن برنامه دارند و ارتش ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونی در صورت تهاجم مجدد ضربه سختتری خواهند خورد.
