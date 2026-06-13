جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری آیین سنتی گلاب‌گیری در روستای شاه‌ناجر همزمان با دومین روز از هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت این رویداد با هدف نمایش توانمندی‌های بومی، رونق گردشگری کشاورزی و حفظ میراث ناملموس منطقه برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم، کشاورزان، فعالان محلی و علاقه‌مندان به سنت‌های منطقه، تصریح کرد: در این مراسم، مراحل سنتی استحصال گلاب، توانمندی‌های روستا و برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوعی به نمایش درآمد.

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر، برگزاری چنین رویدادهایی را گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار روستاها دانست و اظهار داشت: رویکرد امروز مجموعه جهاد کشاورزی، ایجاد پیوند میان تولید، فرهنگ و گردشگری است تا علاوه بر حمایت از بهره‌برداران، زمینه افزایش درآمد و تثبیت جمعیت در روستاها فراهم شود.

محمودی خاطرنشان کرد: این جشنواره نه‌تنها ظرفیت‌های شاخص روستای شاه‌ناجر را معرفی کرد، بلکه بستری برای آشنایی بیشتر مردم با فرایندهای سنتی تولید گلاب و اهمیت حفظ میراث بومی ایجاد نمود؛ ظرفیتی که می‌تواند به یکی از محورهای مکمل اقتصاد کشاورزی و گردشگری شهرستان تبدیل گردد.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از تمامی برنامه‌های مؤثر در مسیر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، تقویت تولید محلی و توسعه گردشگری روستایی حمایت می‌کند و برگزاری چنین جشنواره‌هایی را در تحقق این اهداف بسیار اثربخش می‌داند.