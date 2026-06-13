  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۱

جشنواره سنتی گلاب‌گیری در شاه ناحر کجور برگزار شد

جشنواره سنتی گلاب‌گیری در شاه ناحر کجور برگزار شد

کجور - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از برگزاری آیین سنتی گلاب‌گیری در روستای شاه‌ناجر همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

جواد محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری آیین سنتی گلاب‌گیری در روستای شاه‌ناجر همزمان با دومین روز از هفته جهاد کشاورزی خبر داد و گفت این رویداد با هدف نمایش توانمندی‌های بومی، رونق گردشگری کشاورزی و حفظ میراث ناملموس منطقه برگزار شده است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم، کشاورزان، فعالان محلی و علاقه‌مندان به سنت‌های منطقه، تصریح کرد: در این مراسم، مراحل سنتی استحصال گلاب، توانمندی‌های روستا و برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوعی به نمایش درآمد.

مدیر جهاد کشاورزی نوشهر، برگزاری چنین رویدادهایی را گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار روستاها دانست و اظهار داشت: رویکرد امروز مجموعه جهاد کشاورزی، ایجاد پیوند میان تولید، فرهنگ و گردشگری است تا علاوه بر حمایت از بهره‌برداران، زمینه افزایش درآمد و تثبیت جمعیت در روستاها فراهم شود.

محمودی خاطرنشان کرد: این جشنواره نه‌تنها ظرفیت‌های شاخص روستای شاه‌ناجر را معرفی کرد، بلکه بستری برای آشنایی بیشتر مردم با فرایندهای سنتی تولید گلاب و اهمیت حفظ میراث بومی ایجاد نمود؛ ظرفیتی که می‌تواند به یکی از محورهای مکمل اقتصاد کشاورزی و گردشگری شهرستان تبدیل گردد.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از تمامی برنامه‌های مؤثر در مسیر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، تقویت تولید محلی و توسعه گردشگری روستایی حمایت می‌کند و برگزاری چنین جشنواره‌هایی را در تحقق این اهداف بسیار اثربخش می‌داند.

کد مطلب 6858341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها