«خاکستر سکوت» اجرایی تماما بداهه است؛ اهمیت امتداد فعالیت هنرمندان

پردیس زارع که به‌زودی نمایش «خاکستر سکوت» را در تماشاخانه دا روی صحنه می‌برد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فضای محتوایی این اثر توضیح داد: این کار برداشتی شخصی از حال‌وهوای درونی خودم است که با فضای جنگ پیوند خورده است. نمایش کاملاً بداهه است و من به همراه یک آهنگساز روی صحنه حضور داریم. در طول اجرا، تنها با به اشتراک گذاشتن حال‌وهوای خود، به هماهنگی می‌رسیم و اثری را شکل می‌دهیم که از پیش طراحی نشده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های اجرایی این اثر افزود: در این اجرا، ما خود را در لحظه در معرض دید تماشاگر قرار می‌دهیم و همین موضوع، در شرایط بداهه، کار را بسیار دشوار می‌کند. صحنه‌آرایی خاصی نداریم و تنها از نور به‌عنوان عنصر اصلی استفاده می‌کنیم. این اثر مبتنی بر بدن است و برای من، بدن خالص‌ترین و صادق‌ترین ابزار بیان محسوب می‌شود. در شرایطی که همه ما تحت فشارهای مختلف قرار داریم، تخلیه این فشار از طریق بدن می‌تواند تجربه‌ای رهایی‌بخش باشد و فکر می‌کنم که برای مخاطب تجربه تماشای این موضوع مفید است.

زارع در ادامه به تغییر حال‌وهوای اجرای این اثر در مقاطع زمانی مختلف اشاره کرد و گفت: این کار پس از جنگ ۱۲ روزه نیز اجرا شد، اما حس و حال آن زمان با امروز متفاوت است. در آن مقطع، نوعی قطعیت درباره ادامه‌نیافتن جنگ وجود داشت، اما اکنون با شرایطی مواجهیم که هیچ تضمینی در آن نیست و هر لحظه امکان بازگشت به وضعیت جنگی وجود دارد. همین مسئله بر فضای ذهنی و اجرایی اثر تأثیر می‌گذارد.

این کارگردان تئاتر با اشاره به دشواری‌های فعالیت در شرایط فعلی افزود: در وضعیت کنونی، تئاتر کار کردن بسیار سخت شده و حتی خود من هم تردید داشتم که اجرای این اثر را آغاز کنم یا نه. با این حال معتقدم هنرمند باید در هر شرایطی به کار خود ادامه دهد. ما روز پنجشنبه برای یک شب به صحنه می‌رویم و پس از آن تصمیم می‌گیریم که اجرا را ادامه دهیم یا نه.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تولید و نبود حمایت‌های لازم اشاره کرد و توضیح داد: شرایط تولید در تئاتر بسیار دشوار است. ما از آذرماه کار را آغاز کردیم و روند فروش هم رو به بهبود بود، اما در میانه اجراها ناچار به توقف شدیم. دلیل اصلی، نبود حمایت مالی و محدودیت‌های جدی در حوزه تبلیغات است. در حال حاضر تقریباً هیچ امکان تبلیغاتی مؤثری وجود ندارد و تنها گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد، ارسال پیامک به مخاطبان است. من نه تهیه‌کننده‌ای دارم و نه از امکانات تبلیغاتی برخوردارم و این نگرانی، میان بسیاری از فعالان تئاتر مشترک است.

زارع در پایان با مقایسه شرایط تولید آثار مختلف گفت: آثاری مانند کار من که مبتنی بر بداهه هستند و نیاز به تمرینات طولانی ندارند، در این وضعیت امکان اجرا دارند، اما گروه‌هایی که به تمرین‌های مستمر وابسته‌اند، با مشکلات جدی‌تری مواجه هستند و ادامه فعالیت برایشان بسیار دشوارتر است.

نمایش «خاکستر سکوت» به کارگردانی و بازیگری پردیس زارع از پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در تماشاخانه دا به صحنه می‌رود.