مرجان آقانوری کارگردان نمایش «هتل» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مضمون این اثر نمایشی بیان کرد: اگر بخواهم خیلی خلاصه بگویم، ما در نمایش به این جمله می‌رسیم که «می‌خواهم نامه‌ای به مرکز هنرهای نمایشی بنویسم و بگویم دیگر در خانه من سالن تئاتر نسازند» این درواقع چکیده‌ای از وضعیت و فضایی است که نمایش به آن می‌پردازد.

وی با اشاره به شرایط اجرای این اثر پس از جنگ افزود: نمایش «هتل» در ارتباط با حال‌وهوای پس از جنگ شکل گرفته و به نظرم استقبال مخاطبان، دست‌کم در مورد این اثر، قابل توجه بود. شاید یکی از دلایلش این باشد که ما از نخستین گروه‌هایی بودیم که اجرای عمومی را آغاز کردیم و همین موضوع باعث شد واکنش مخاطبان برای ما کاملاً محسوس و قابل درک باشد.

آقانوری درباره نسبت این اثر با گونه کمدی بیان کرد: نمی‌دانم چرا باید حتما درباره کمدی صحبت کنم. شاید از قبل اعلام شده که کار ما در این ژانر قرار می‌گیرد اما خودم فکر نمی‌کنم «هتل» را بتوان به‌طور دقیق در دسته کمدی قرار داد. دست‌کم برای من، این اثر فراتر از یک کمدی صرف است و ویژگی‌های دیگری هم دارد.

این کارگردان در ادامه به وضعیت کمدی در تئاتر امروز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهم درباره «کمدی آزاد» (کمدی شبانه) صحبت کنم، به نظرم این جریان، امروز شبیه یک کمپانی عمل می‌کند و اتفاقاً کمپانی‌محور بودن می‌تواند یکی از درست‌ترین مسیرها برای تئاتر باشد. در چنین ساختاری، تولید مستمر وجود دارد، بازیگران ثابت هستند و یک اثر می‌تواند برای مدت طولانی، حتی ۶ تا ۸ ماه روی صحنه بماند و مخاطب خودش را پیدا کند.

وی با بیان آرزوی خود برای جریان اصلی تئاتر افزود: امیدوارم تئاتر کلاسیک و جریان اصلی تئاتر ما هم به چنین سمتی حرکت کند. اگر بتوانیم به ساختار کمپانی نزدیک شویم و مخاطب را به‌صورت مستمر جذب کنیم، قطعاً اتفاق مثبتی برای تئاتر خواهد افتاد.

آقانوری در پایان درباره سلیقه مخاطبان در حوزه کمدی گفت: به نظر می‌رسد سلیقه مخاطب ایرانی بیشتر به سمت کمدی‌های ساده یا همان فارس متمایل است، تا کمدی موقعیت یا کمدی‌های رفتاری و حتی آثاری که به نوعی به فضای تلخ‌تر یا گروتسک نزدیک می‌شوند.

نمایش «هتل» به نویسندگی مرجان آقانوری و سلاله صفری و کارگردانی مرجان آقانوری، دور جدید اجراهای خود را از ۲۶ فروردین در بوتیک هنر ایران آغاز کرده است.

شیوا ‌خسرومهر، ریحان ‌غلامی، محبوبه ‌گمنام، مریم شریف زاده، افروز ‌کمایی ‌مقدم، امیر ‌نان ‌پز، سلاله ‌صفری، آیسان ‌داداشی، علی ‌پورقریب، محمد رضا کریمی و مهیار آقانوری گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.