۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

المان‌های یادبود جنگ رمضان در نقاط آسیب‌دیده اصفهان طراحی و نصب می‌شود

اصفهان -شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان با هدف ماندگاری خاطره جمعی شهروندان، طرح نصب المان‌های شهری در نقاط اصابت جنگ رمضان را با همکاری گروهی از معماران دانشگاهی آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌زاده اظهار کرد: بر اساس تجربه طرح‌های گذشته در زمینه نمادسازی مکان‌های خاطره‌انگیز انقلاب و دفاع مقدس، این بار نیز هدف آن است تا نقاطی که در جریان جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفتند با رویکردی معماری و فرهنگی نشانه‌گذاری شوند.

وی افزود: در این طرح گروهی از معماران برجسته دانشگاه‌های کشور و با محوریت یکی از استادان شاخص اصفهانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، طراحی المان‌های مذکور را بر عهده دارند. این اقدام در کنار خدمات ایمنی آتش‌نشانان و پروژه‌های عمرانی شهر، بخشی از رویکرد کلان شهرداری برای بازآفرینی هویت شهری اصفهان به شمار می‌رود.

شهردار اصفهان تاکید کرد: اجرای این طرح، یادآوری زنده‌ای از رخدادهای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در نقاط خاص شهر خواهد بود تا خاطره مقاومت و پایداری همواره در حافظه کالبدی اصفهان باقی بماند.

