به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمزاده اظهار کرد: بر اساس تجربه طرحهای گذشته در زمینه نمادسازی مکانهای خاطرهانگیز انقلاب و دفاع مقدس، این بار نیز هدف آن است تا نقاطی که در جریان جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفتند با رویکردی معماری و فرهنگی نشانهگذاری شوند.
وی افزود: در این طرح گروهی از معماران برجسته دانشگاههای کشور و با محوریت یکی از استادان شاخص اصفهانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، طراحی المانهای مذکور را بر عهده دارند. این اقدام در کنار خدمات ایمنی آتشنشانان و پروژههای عمرانی شهر، بخشی از رویکرد کلان شهرداری برای بازآفرینی هویت شهری اصفهان به شمار میرود.
شهردار اصفهان تاکید کرد: اجرای این طرح، یادآوری زندهای از رخدادهای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در نقاط خاص شهر خواهد بود تا خاطره مقاومت و پایداری همواره در حافظه کالبدی اصفهان باقی بماند.
