۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

وزش باد شدید و گردوخاک در پایتخت تا پنجشنبه/ کیفیت هوا کاهش می یابد

تهران- مدیرکل هواشناسی تهران از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در مناطق جنوبی و غربی استان از امروز تا پنجشنبه خبر داد و نسبت به کاهش کیفیت هوا هشدار داد.

حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش وزش باد، افزایش ابر و رگبار پراکنده همراه خواهد بود.

وی با یادآوری هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۶ مورخ ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ افزود: از امروز تا پنجشنبه در بعضی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است. این وضعیت در مناطق جنوبی و غربی استان گاهی با گرد و خاک همراه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران تصریح کرد: همچنین از عصر امروز تا چهارشنبه، به ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابرناکی، بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود که نیمه شمالی و غربی استان بیشتر تحت تأثیر این ناپایداری‌ها قرار خواهد گرفت.

