حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی آسمان صاف تا نیمه‌ابری طی پنج روز آینده همراه با افزایش باد و ابر خبر داد و گفت: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۴، تا پایان امروز فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی در استان تهران موجب بارش پراکنده، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی رگبار و رعد و برق به‌ویژه در نیمه شمالی می‌شود.

خورشیدی، با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار داشت: طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا نیمه‌ابری است که در بعضی ساعات با افزایش وزش باد و افزایش ابر همراه خواهد بود.

وی افزود: بر اساس هشدار شماره ۴ سطح زرد مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، تا پایان امروز با فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی، آسمان نیمه‌ابری و در برخی ساعات ابری و بارش پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی رگبار و رعد و برق به ویژه در نیمه شمالی استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران خاطرنشان کرد: در دامنه‌ها و ارتفاعات نیز در بعضی ساعات بارش برف و باران، رخداد مه در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در نواحی جنوبی و غربی با احتمال وزش باد بسیار شدید و گرد و خاک موقت پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی در پایان تصریح کرد: تا صبح چهارشنبه کاهش نسبی دما در گستره استان پیش‌بینی می‌شود و یخبندان شبانه سطح زمین در دامنه‌ها و ارتفاعات دور از انتظار نیست.