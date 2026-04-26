۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

بارش‌های گسترده و رگباری از سه‌شنبه در گلستان آغاز می‌شود

بارش‌های گسترده و رگباری از سه‌شنبه در گلستان آغاز می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از اواخر امروزیکشنبه شرایط برای بارش‌های پراکنده در استان فراهم می‌شود و از سه‌شنبه تا چهارشنبه، بیشتر مناطق گلستان شاهد بارش باران، رعد و برق خواهد بود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: در طول امروز جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد بود که با افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتاً شدید موقتی و در نواحی مستعد، پدیده گرد و خاک همراه می‌شود.

وی افزود: از عصر و شب امروزیکشنبه، شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان فراهم خواهد شد و به تدریج نشانه‌های ورود سامانه ناپایدار جوی در گلستان نمایان می‌شود.

معقولی ادامه داد: از روز دوشنبه به‌تدریج بارش‌های پراکنده در سطح استان آغاز می‌شود و از شامگاه دوشنبه، شدت بارش‌ها افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در غالب مناطق استان شاهد بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان خواست با توجه به ناپایداری‌های پیش‌رو، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش، وزش باد و کاهش دید در مناطق مه‌آلود در نظر داشته باشند.

