خبرگزاری مهر - مجله مهر: ترامپ جزو آن دسته از سیاست‌مدارانی است که هر قدر هم بخواهد نقاب افراد قدرتمند را بزند اما از یک‌جایی به بعد اختلالات غلو شده روانی‌اش در لحظه به لحظه رفتارش دیده می‌شود. یکی از بارزترین اختلالات روانی رئیس‌جمهور آمریکا که تقریبا بر کسی پوشیده نیست خودشیفتگی است تاجایی که چندی پیش ۲۰۰ نفر از روانشناسان ایران طی نامه‌ای به وزارت بهداشت امریکا این اختلال بدخیم او را هشدار دادند علاوه بر روانشناسان ما خود متخصصان ایالات متحده هم سال‌های قبل از این مشکل گفته و در رسانه‌های مختلف نسبت به دیوانگی ترامپ درباب خودشیفتگی و میل او به دیده شدن اظهار نظر و ابراز نگرانی کرده بودند. به عنوان مثال جان دی گارتنر روانشناس امریکایی درباره او اینطور گفته است: «ترامپ به طرز خطرناکی بیماری روانی دارد و از نظر رفتاری نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد. او خودشیفتگی بدخیم دارد که این موجب اختلال در دیدن واقعیت می‌شود.» با همه این توضیحات بد نیست بدانید نکته‌ای که بیشتر از همه خودشیفته‌ها را خوشحال می‌کند چیزی نیست جز تلاش برای دیده شدن و قهرمان نمایی در جمع، اتفاقی که ترامپ به خاطرش حاضر به انجام انواع و اقسام دیوانگی‌هاست؛ از اظهار نظرات عجیب گرفته تا آتش افروزی با جنگ در گوشه و کنار دنیا کسی که به محض احساس خطر حاضر به برپایی یک سیرک تمام عیار است. یکی از خبرهایی که در ۲۴ ساعت گذشته با سر و صداهای زیادی همراه شد اخباری مبنی بر تیراندازی در ضیافت ترامپ با خبرنگاران و سو قصد علیه او بود؛ تا جایی که بسیاری این ماجرا را نه یک اتفاق واقعی بلکه یک شوی تبلیغاتی از جانب رئیس جمهور امریکا برای دیده شدن و قهرمان سازی خود می‌دانستند. کاری که پیش از این در انتخابات قبلی هم رخ داده بود و دوباره با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره تکرار شد. خبری که با واکنش زیاد کاربران در دنیای مجازی رو به رو شد به همین بهانه نگاهی به بخشی از آنها در صفحات اجتماعی کاربران فارسی زبان انداختیم.

اکثر پست‌ها و نظراتی که پیرامون این اتفاق بیان شده بود همگی از یک چیز حرف میزد که این سو قصد چیزی جز یک بازی رسانه‌ای و یک نمایش ساختگی نبوده است برای همین یکی از کاربران با زبان کنایه این طور نوشت: «انقدری که به ترامپ سو قصد شده به محروم جان اف کندی نشده بود. بزرگوار همیشه هم شانس میاره مواقع ترور یا دم انتخاباته، یا منتظر انتخابات بعدیه یا نظرسنجی‌ها تغییر می‌کنه.»

بعضی‌های دیگر هم ترجیح دادند به جای اظهار نظر به پست کردن میم‌ها و ترول‌های معروف در شبکه‌های اجتماعی بسنده کنند به عنوان مثال یکی از کاربران ایرانی به انتشار یک میم معروف از لئوناردو دیکاپریو پشت دوربین اکتفا کرد و در توضیح آن نوشت: پشت صحنه ترور رئیس جمهور آمریکا!

بعد از انتشار فیلم و عکسهای این اتفاق یکی از کارهایی که کاربران انجام دادند اظهار نظر درباره زبان بدن ترامپ و ملانیا بود. تاجایی که عده‌ای در این بار نوشتند:« صورت ملانیا یه چیز رو روایت می‌کنه و صورت ترامپ همه چیز رو»

اما میان عکس‌هایی که از این اتفاق منتشر شده یکی از حواشی جالبی که از چشم اهالی فضای مجازی دور نماند بی‌توجهی و عدم مراقبت از زنانی بود که احتمالا از سناریوی آقای خودشیفته خبر نداشتند. همسران سیاستمداران آمریکا که در بلبشوی دیشب یا فراموش شدند یا آنها را جا گذاشتند و یا از آنها به عنوان سپری انسانی استفاده شد.

کاربر دیگری هم از سپر انسانی شدن زنان توسط افراد کنگره امریکا نوشت.

و در آخر با منتشر شدن تصویر مردی که در ظاهر می‌خواست علیه ترامپ سو قصد انجام بدهد کاربران به عکسی از او دست پیدا کردند که در آن او لباسی به تن داشت که از علاقه اش به ارتش رژیم صهیونیستی حرف می‌زد.