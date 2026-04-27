به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، حیدر علی حسین مالک، که سابقا در دفتر بازرس کل پنتاگون فعالیت میکرد، گفت که آمریکا حتی اگر دونالد ترامپ توافق صلح با ایران را امضا کند، همچنان هزینههای هنگفتی را متحمل خواهد شد.
او با بیان اینکه هزینههای آمریکا برای جنگ بسیار بیشتر از خود جنگ خواهد بود، خواستار شفافیت برای جلوگیری از فساد و اتلاف، مشابه آنچه در افغانستان رخ داد، شد.
مالک در مقالهای که در نیویورک تایمز منتشر شد، توضیح داد که واشنگتن پیش از این متعهد به تعمیر پایگاههای نظامی آسیبدیده، جایگزینی تجهیزات نابود شده، پر کردن ذخایر مهمات و حفظ حضور نظامی قابل توجه در خاورمیانه شده است.
وی افزود که پایگاههای آمریکا در خلیج فارس و ترکیه به استحکامات اضافی، جایگزینی سیستمهای ارتباطی ماهوارهای و نصب چندین سیستم دفاعی برای مقابله با پهپادهای ایرانی، به ویژه پس از حملاتی که منجر به کشته شدن شش آمریکایی در کویت شد، نیاز خواهند داشت.
نویسنده همچنین خاطرنشان کرد که پنتاگون پس از عملیاتهایی که مقادیر زیادی موشکهای تاماهاک و همچنین سیستمهای دفاعی مانند پاتریوت و تاد را مصرف کردهاند، باید ذخایر موشکی خود را دوباره پر کند. واشنگتن همچنین باید علاوه بر نظارت بر کشتیرانی در تنگه هرمز با استفاده از ناوهای هواپیمابر، ناوشکنها و قابلیتهای اطلاعاتی، به نظارت بر برنامههای هستهای و موشکی ایران ادامه دهد.
