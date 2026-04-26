به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر فروزش، رئیس انجمن موسیقی ورامین و از چهرههای سرشناس و دلسوز هنر موسیقی، پس از چهل سال سرپرستی این انجمن، دار فانی را وداع گفت.
استاد فروزش که صدها شاگرد او در حوزه موسیقی فعالیت میکنند، آخرین اجرای زنده خود را با نوازندگی ساز سنتور در شب کنسرت «حاتم لایق» در سالن ولایت برگزار کرده بود.
او همواره بر اهمیت توجه به هنرمندان پیشکسوت تأکید میکرد و بارها از مسئولان فرهنگی کشور میخواست که کمترین توجه ممکن را به این قشر معطوف نکنند.
درگذشت این هنرمند پیشکسوت، ضایعهای برای جامعه موسیقی ورامین و کشور محسوب میشود.
براساس این گزارش، مراسم تشییع و خاکسپاری وی دوشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۵ در باغخواص ورامین، مقابل پل امامزاده سجاد(ع) برگزار می شود.
همچنین مراسم گرامیداشت آن مرحوم نیز روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجد حضرت بقیه الله(عج) باغخواص ورامین برگزار می شود.
