به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی بعدازظهر یکشنبه در نشست قرارگاه مدیریت محلهمحور استان مازندران که در مجتمع شهید عظیمی بابلسر برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر و تأثیر آن بر جایگاه نهادهای حمایتی اظهار کرد: رویکرد جدید بهزیستی بر استفاده از ظرفیتهای مردمی و تقویت مشارکت اجتماعی استوار است.
وی با بیان اینکه در شرایط سخت، همبستگی اجتماعی به اوج خود میرسد، افزود: در همین راستا، شاهد افزایش مشارکتهای مردمی و رشد جایگاه سازمان بهزیستی بودهایم؛ بهگونهای که سهم این سازمان از بودجه عمومی کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته و کمکهای مردمی نیز روند صعودی داشته است.
حسینی از پیوستن دهها هزار داوطلب به فعالیتهای اجتماعی خبر داد و گفت: گسترش خدمات محلهمحور و حضور نیروهای مردمی، ظرفیت تازهای برای پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف ایجاد کرده است.
وی تغییر رویکرد از مدلهای سنتی به سمت محلهمحوری را یکی از تحولات اساسی در این سازمان دانست و تصریح کرد: در این الگو، مردم نقش محوری در شناسایی و حل مشکلات دارند و دولت بیشتر به عنوان پشتیبان و تسهیلگر عمل میکند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای این طرح در هزاران محله در سطح کشور افزود: استان مازندران در این حوزه عملکرد موفقی داشته و توانسته به عنوان استان پیشرو شناخته شود.
وی همچنین به برخی اقدامات اجرایی در قالب این طرح اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت فضاهای عمومی مانند مدارس و مساجد، بهکارگیری تسهیلگران محلی و توسعه خدمات داوطلبانه از جمله برنامههای محققشده در این مسیر است.
روند روبه رشد سالمندی
حسینی در ادامه با هشدار نسبت به روند رو به افزایش سالمندی جمعیت، خاطرنشان کرد: استانهای شمالی از جمله مازندران در معرض این چالش قرار دارند و اجرای طرحهایی مانند دهکده سالمندی در دستور کار قرار گرفته است.
وی برنامههای پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵ در استان مازندران را تشریح کرد و افزود: تعمیر واحدهای مسکونی مددجویان، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه بیمههای حمایتی، حمایت از ازدواج جوانان، تأمین هزینههای درمانی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت از جمله اقدامات مهم در سال آینده خواهد بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد، سطح رفاه و کیفیت زندگی جامعه هدف به شکل محسوسی ارتقا یابد.
