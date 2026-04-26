به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل قیداری، در مراسم تکریم و معارفه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در تالار امام علی(ع) برگزار شد، رضا مینایینوشهر را به عنوان سرپرست جدید معاونت درمان دانشگاه معرفی و از زحمات رضا زندی در دوران تصدی قدردانی کرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه درمان، حوزه پرچالشی است اظهار کرد: فعالیت در این حوزه حیاتی، دشوار و نیازمند توجه است.
قیداری از بازتعریف برنامهای با هدف افزایش بهرهوری و پاسخگویی بهتر در حوزه درمان خبر داد و گفت: هدف نهایی دانشگاه پاسخگویی به مردم است و در این مسیر باید بهرهوری مورد تاکید و ساختارها متمرکز و بهینه شود.
بازآرایی فرآیندهای بیمارستانی از دیگر مواردی بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد و افزود: باید در مراکز درمانی نیاز سنجی انجام شود و بر اساس نیازها متخصصان و تجهیزات مستقر شوند.
وی یادآور شد: بازتعریف، بازنگری و اصلاح منطقی مقررات در بخشهای درمان میتواند به چابکسازی و اثربخشی فرآیندهای درمانی کمک کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: باید بین حجم کار و سرمایه نیروی انسانی تناسب لازم وجود داشته باشد، غفلت از این موضوع مشکلات جدی برای سیستم درمان ایجاد خواهد کرد.
قیداری با بیان اینکه مدیریت اثرگذار و متمرکز بر استفاده بهینه از منابع در درمان ضرورت دارد، گفت: باید افرادی که در حوزه درمان فعالیت میکنند، به اقتصاد و مدیریت مالی در این حوزه اشراف داشته باشند.
تکریم افراد درردههای مختلف شغلی از دیگر مواردی بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آن اشاره کرد و افزود: بدون تکریم و رعایت احترام هیچ سیاستی اجرایی نخواهد شد. باید فضایی ایجاد کنیم تا افراد بتوانند به درستی وظایف خود را انجام داده و حقوق مادی و معنوی ایشان را محترم بدانیم.
قیداری با تاکید بر اینکه در حوزه درمان خصوصا در مراکز درمانی شهرستان های تابعه دانشگاه باید فرآیندها جامعتر دیده شود اضافه کرد: تامین نیروی متبحر و تجهیزات مناسب برای ارایه خدمت باکیفیتتر در مراکز مهم است.
وی تاکید کرد: رعایت قانون در حوزه درمان برای همه یکسان است. وی اجرای بیکم و کاست مقررات و قوانین را لازمه فعالیت در حوزه درمان دانست.
