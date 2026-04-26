۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

دشمن از تجزیه ایران می‌گوید باید دردمان بیاید؛ کار رسانه‌ای روی میناب

مسعود ده نمکی با اشاره به فاجعه مدرسه میناب بیان کرد که باید عملیات رسانه ای بیشتری روی میناب صورت بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ده نمکی که این روزها تهیه کنندگی سریال «دیوار دفاعی» در تلویزیون را بر عهده دارد، با حضور در برنامه «من ایرانم» درباره دشمن متجاوز به خاک کشورمان گفت: وقتی دشمن می گوید آمده ام ایران را تجزیه کنم باید دردمان بیاید.

وی در گفتگو با محمدرضا شهیدی فرد اضافه کرد: دشمنی که می گفت برای کمک آمده است حالا می خواهد ایران را تجزیه کند و از خلیج ترامپ حرف می زند. او می گوید که می خواهد تمدن ایران را نابود کند و باید از این موضوع دردمان بگیرد.

ده نمکی با اشاره به واکنش های جهانی به اتفاقات داخل ایران اظهار کرد: اتفاقی مثل مدرسه میناب هر جای دیگر رخ داده بود کسی در آن تردید نمی کرد. اگر ما روی عملیات رسانه ای کار می کردیم و ویدئوهای مدرسه میناب را برای هنرمندان و چهره ها می فرستادیم بهتر دیده می شد پس باید بیشتر کار کرد.

وی با اشاره به تعداد افراد پویش جانفدا تصریح کرد: این ۳۰ میلیون جانفدا را باید سازماندهی کرد نباید رهایشان کرد.

عطیه موذن

