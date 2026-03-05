  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

شهیدی‌فرد با «من ایرانم» روی آنتن/ راه‌حلی برای آرامش‌بخشی به مردم

شهیدی‌فرد با «من ایرانم» روی آنتن/ راه‌حلی برای آرامش‌بخشی به مردم

محمدرضا شهیدی فرد از امشب با برنامه «من ایرانم» به شبکه نسیم می آید.

به گزارش روابط عمومی شبکه، برنامه «من ایرانم» با اجرای محمدرضا شهیدی فرد با توجه به بحران‌ها و نیازها و چالش های مردم روی آنتن شبکه نسیم می رود.

شهیدی فرد در این برنامه گفتگومحور سراغ موضوعات و راه حل هایی برای آرام بخشی و آگاه سازی افراد جامعه در موقعیت های بحران می رود که با توجه به تجاوز صهیونیستی - آمریکایی به کشورمان پیش آمده است.

پرداختن به برخی موارد اجتماعی، مسائل روز، بهداشت روان و مسائل فرهنگی از دیگر موضوعات این برنامه است.

شهیدی فرد از ابتدای ماه مبارک رمضان اجرای «پریزاد» را بر عهده داشت که با توجه به فضای کنونی کشور و نیاز مخاطب به برخی موارد آموزشی، اجرای برنامه جدیدی را آغاز کرده است.

البته «پریزاد» نیز با رویکردی تازه ادامه خواهد داشت.

«من ایرانم» از امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می شود.

کد مطلب 6765649
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها