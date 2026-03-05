به گزارش روابط عمومی شبکه، برنامه «من ایرانم» با اجرای محمدرضا شهیدی فرد با توجه به بحران‌ها و نیازها و چالش های مردم روی آنتن شبکه نسیم می رود.

شهیدی فرد در این برنامه گفتگومحور سراغ موضوعات و راه حل هایی برای آرام بخشی و آگاه سازی افراد جامعه در موقعیت های بحران می رود که با توجه به تجاوز صهیونیستی - آمریکایی به کشورمان پیش آمده است.

پرداختن به برخی موارد اجتماعی، مسائل روز، بهداشت روان و مسائل فرهنگی از دیگر موضوعات این برنامه است.

شهیدی فرد از ابتدای ماه مبارک رمضان اجرای «پریزاد» را بر عهده داشت که با توجه به فضای کنونی کشور و نیاز مخاطب به برخی موارد آموزشی، اجرای برنامه جدیدی را آغاز کرده است.

البته «پریزاد» نیز با رویکردی تازه ادامه خواهد داشت.

«من ایرانم» از امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ساعت ۲۲ از شبکه نسیم پخش می شود.