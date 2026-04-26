حمله بزرگ به قلب پایتخت مالی؛ وزیر دفاع کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، منابع دولتی از هدف قرار گرفتن منزل وزیر دفاع کشور آفریقایی مالی و کشته شدن او در جریان حمله تروریستی که نمایانگر اوضاع نابسامان امنیتی است، خبر دادند.

رسانه‌ها به نقل از یک منبع دولتی و مقامات نظامی در کشور آفریقایی مالی، روز یکشنبه گزارش دادند که ژنرال سادیو کامارا، وزیر دفاع مالی، به همراه همسر و دو فرزندش روز شنبه در حمله یک گروه تروریستی به خانه‌اش در کاتی، نزدیک باماکو، پایتخت، کشته شدند.

یکی از اعضای خانواده کامارا تایید کرد: در حمله کاتی، وزیر کامارا به همراه همسر و دو فرزند خردسالش کشته شدند.

یک منبع دولتی افزود: ما یک فرد بسیار عزیز، وزیر دفاع، را از دست داده‌ایم. او در حین انجام وظیفه جان باخت.

منزل کامارا ۴۷ ساله در جریان حمله تروریستها با خودرو بمبگذاری شده هدف قرار گرفت.

این رخداد روز شنبه در جریان حمله هماهنگ تروریست‌ها به اهدافی در نزدیکی باماکو و چندین شهر بزرگ دیگر رخ داد.

در جریان این حمله ساختمان محل اقامت وزیر دفاع به طور کامل ویران شد.

شاهدان عینی امروز از صدای تیراندازی متوالی در شهرکانی در نزدیکی باماکو خبر دادند که گواه تداوم درگیری برای دومین روز است.

این در حالی است که ارتش مالی اعلام کرده است که اوضاع را تحت کنترل دارد.

حملات انجام شده ازسوی تروریستهای وابسته به القاعده و شورشیان طوارق انجام شده است و یکی از بزرگترین حملات به این کشور طی سالیان اخیر محسوب می شود.