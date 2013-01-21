تخلیه کارمندان سفارت کانادا از باماکو/ همکاری روسیه در انتقال نظامیان فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز گذشته در گفتگو با یورو 1 اعلام کرد که روسیه پیشنهاد کمک به انتقال نیروهای فرانسوی به مالی را داده است.

از سوی دیگر کانادا نیز پیشنهاد کمک به انتقال نیروهای آفریقایی به مالی را مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش روسیه کمک های لجستیکی را در اختیار دیگر کشورهای اروپایی در شمال مالی قرار می دهد و به عملیات غربیها در این کشور می پیوندد.

همزمان با استقرار چندین هزار نظامی فرانسوی در مالی، فابیوس درباره استقرار هرچه سریعتر نیروهای آفریقایی در شمال مالی ابراز امیدواری کرد.

کانادا پرس نیز از تخلیه بیشتر کارمندان سفارت کانادا و خانواده آنها از شهر باماکو توسط دولت فدرال به دلیل بی ثباتی اوضاع سیاسی مالی و افزایش درگیریها در این کشور خبر داد.

دولت کانادا همچنین خواستار خروج اتباع خود در مالی شد و نسبت به افزایش درگیریها در این کشور هشدار داد.

این درحالیست که فرانسه هم اکنون دو هزار نیروی زمینی را به عنوان بخشی از تلاشها برای مقابله با افراد مسلح در شمال مالی مستقر کرده است.

فرانسه از جمعه بیستم به بهانه مبارزه با القاعده به مالی حمله کرده و روز جمعه نیز اولین گروه از نظامیان کشورهای غرب آفریقا برای کمک به فرانسه در این جنگ وارد مالی شدند.