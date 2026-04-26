به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در حاشیه نشست مشترک با دستگاه‌های سیاستگذار اشتغال اظهار کرد: با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از چندین سال مسئولیت تهیه پیشنهاد توزیع و انتخاب دستگاه‌های واجد شرایط را بر عهده دارد که در جلساتی مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، بانک مرکزی و معاونت‌های مرتبط ریاست جمهوری این فرآیند حال طی شدن است.

وی با اشاره به سرعت طی فرآیند توزیع سهم نهادی در سال جدید بیان کرد : یکی از نگرانی‌های مردم و کسب و کارهای خرد و خانگی در سال گذشته، ابلاغ دیرهنگام منابع و فرصت کم نهادها و مردم برای جذب و دریافت تسهیلات بود که بناست با همراهی و تفاهم‌نظر ایجادشده میان سیاستگذاران، با سرعت و دقت بیشتر این فرآیند طی شود.

به گفته وی در سال جدید با پیگیری‌های دولت چهاردهم و همراهی مجلس و بانک مرکزی، افزایش ۳۰ درصدی منابع مصوب شده است که سهم هر استان به طور مساوی ۱۶۷۷ میلیارد تومان خواهد بود.

حسینی ابراز امیدواری کرد که در شرایط موجود که جنگ و تلاطم‌های اقتصادی موجب آسیب‌پذیری بیشتر کسب و کارهای خرد و خانگی شده است، با تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه و جلسات آتی بتوان بخشی از نگرانی صاحبان کسب و کارهای خرد و خانگی، خصوصا جامعه مخاطب نهادهای حمایتی را برطرف خواهد کرد.

این مسئول دولتی گفت: با توجه به شرایط موجود کشور و صف متقاضیان ثبت‌نام شده، پرداخت منابع سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شده و مطابق مصوبات این جلسه، سایر متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات نشوند، پرونده آن‌ها به سال جدید منتقل خواهد شد تا از بروکراسی بی مورد و آزاردهنده پیشگیری شود.