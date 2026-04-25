یک سوم بیمه بیکاری جنگ رمضان مربوط به زنان شاغل است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ مراسم تجلیل از زنان کارگر تولید و کار در جنگ رمضان با حضور زهرا بهروز آذر معاونت امور زنان ریاست جمهوری، فاطمه مهاجرانی سخنگو دولت و مالک حسینی معاونت امور اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این مراسم زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان رئیس جمهور با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت: ایران پیروز امروز نتیجه تلاش ۳ گروه است. نخستین گروه، تلاش‌ها و جانفشانی نیروهای مسلح است، دومین گروه، همکاران دستگاه‌های خدمتگذار در بدنه دولت بودند. روایت‌های مختلفی از شگفتی های زنان در این عرصه موجود است.

وی افزود: در زمانی که مجوز دورکاری برای زنان شاغل صادر شده بود، بسیاری از زنان حضوری در محل کار خود حاضر بودند و دوشادوش مردان ایران پیروز را رقم زدند.

وی ادامه داد: گروه سوم، مردم بودند که خودجوش در میدان‌ها حضور داشتند و دارند و توانستند پیش‌بینی دشمن را نقش بر آب کنند.

معاون امور زنان رئیس جمهور با بیان این که این پیروزی باید روایت و حفظ شود، بیان کرد: آسیب‌های ناخواسته‌ای به کشور و مردم تحمیل شد. بخشی از واحدهای اقتصادی فولاد و پتروشیمی مورد اصابت قرار گرفتند و بخشی از زنجیره تعطیل شد.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار جنگ تحمیلی دوم ۱۲ روزه میزان خروج نیروی کار از بازار کار بالا بود و پیش‌بینی می‌شود عدد خروج نیروی کار در جنگ تحمیلی سوم عدد بزرگتری است.

بهروز آذر با بیان این که یک سوم بیمه بیکاری ثبت شده مربوط به زنان است، ادامه داد: با وجود این که حضور زنان در بازار کار نسبت به مردان بسیار پایین‌تر است اما موج بیکاری در بین زنان آمار بالاتری را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: این آمار نگران‌کننده است و باید بسته حمایتی آماده شود.

وی اظهار کرد: پیش از جنگ ما در معاونت امور زنان رئیس جمهوری و وزارت کار بسته سیاستی آماده کرده بودیم درباره گروه‌های مختلف زنان و نیازمندی های آنها بر اساس برنامه هفتم توسعه که پس از آغاز جنگ تحمیلی نیاز به بازنگری دارد.

معاون امور زنان رئیس جمهور با بیان این که در جنگ همیشه نخستین قربانیان زنان و کودکان است، افزود: این امر در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی نیز تجربه شد. قطعی اینترنت بر خلاف سیاست‌های دولت چهاردهم، در این روزهای سخت چاره‌ای نبود اما مشکلات جدی در مشاغل غیررسمی که بیشتر در اختیار زنان بود، به وجود آورد.

بهروز آذر در پایان گفت: امیدواریم بسته‌های دیجیتال حمایتی تدوین شده و از شاغلان این حوزه حمایت شود.