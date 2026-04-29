به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق تعاون ایران، امیرهوشنگ عصارزاده، رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات بخش تعاون در شرایط کنونی، رسیدگی هرچه فوری‌تر به آسیب‌های احتمالی تعاونی‌ها از جنگ تحمیلی سوم است و با توجه به فعالیت گسترده تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، ضروری است این واحدها شناسایی شده و برای حفظ اشتغال و بازگشت آن‌ها به مسیر تولید، تمهیدات لازم از جمله حمایت‌های اعتباری و مالی صورت گیرد و بانک عامل با اولویت اول، حمایت از تعاونی‌های آسیب‌دیده از جنگ را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به افزایش نیاز به سرمایه در گردش در بخش تولید، گفت: به واسطه اتفاقات و شرایط پیش آمده طی ماه‌های اخیر، نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان افزایش یافته است و برای حل این مسئله، استفاده از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی از طریق بازار پول و بازار سرمایه برای تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

عصارزاده یکی از مأموریت‌های مستمر این کمیسیون را پیگیری و مطالبه سهم بخش تعاون از منابع حمایتی تبصره‌های بودجه عنوان و تصریح کرد: برخورداری تعاونی ها از منابع مربوط به اشتغال و تولید که با مشارکت بانک‌ها تخصیص می‌یابد، باید از سوی دستگاه‌های اجرایی به طور جدی در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران همچنین بر لزوم بهره‌مندی تعاونی‌ها از بسته‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی برای حمایت از اشتغال و تولید در شرایط کنونی تاکید کرد.