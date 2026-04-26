به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران در جریان بازدید از یکی از مراکز آتش نشانی پایتخت از رشادت و ایثارگری نیروهای جان برکف آتش نشانی در عملیات آواربرداری و امداد و نجات آسیب دیدگان تجاوز وحشیانه دشمن در جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.

صالحی در این بازدید ضمن دیدار صمیمانه با نیروهای خدوم آتش نشانی، ازخودگذشتگی، ایثار، مهربانی، دلسوزی، مقاومت و ایستادگی نیروهای جان برکف آتش نشانی تهران را در امداد و نجات و کمک به شهروندان آسیب دیده، مورد ستایش قرار داد و اظهار داشت: هر چه فکر کردم که بتوانم جمله‌ای در وصف کارهای ارزشمند شما پیدا کنم نتوانستم. کار شما سراسر ثواب است و زبانم قاصر. شما باخدا معامله می‌کنید و هیچ بشری نمی‌تواند اجر و پاداش کار ارزشمند شما را پرداخت کند.

صالحی با بیان اینکه اقدامات ارزشمند شما قطعاً در پیشگاه خداوند متعال مضبوط و مأجور است، تصریح کرد: این توفیق بزرگی است که برای شما حاصل شده و قطعاً قدر این موقعیت را خوب می‌دانید.

دادستان تهران در بیانی صمیمانه با تقدیر از عملکرد محمدی مدیرعامل آتش‌نشانی تهران که کودکی خردسال را از زیر آوار نجات داده بود؛ یادآور شد: ملت ایران صحنه‌های به یادماندنی بسیاری از فداکاری‌های شما عزیزان را شاهد بوده و درس ایثار و فداکاری آموخته است.

وی افزود: در یکی از تصویرها مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران را دیدم که کودکی خردسال را از زیر آوار در آورده و او را مانند فرزند خود در آغوش گرفته بود، آنقدر پدرانه، دلسوزانه و مشفقانه کودک را به سینه چسبانده و حس پدری خود را به او منتقل می‌کرد که کودک در آن شرایط سخت آرام گرفته بود و گریه نمی‌کرد. این صحنه‌ها غرور انگیز و فراموش نشدنی و آموزنده است و انعکاس زیبایی و عظمت آن در کلمات نمی‌گنجد.

صالحی با اشاره به تلاش مذبوحانه دشمن مستأصل برای تفرقه افکنی در نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرد: بر خلاف تصور دشمن که جنگ روانی راه انداخته، بحمدلله امروز ما هم در میدان نبرد و هم در خیابان و هم در دیپلماسی پیروزیم و ملت رشید ایران و همه سطوح حاکمیت بیش از پیش متحد و منسجم‌اند و انشاءالله تحت زعامت مقام عظمای ولایت با استقامت در مقابل زیاده خواهی دشمن متجاوز به پیروزی نهایی خواهیم رسید.

وی خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم بدهیم و کشور را بهتر از گذشته بسازیم و انشاءالله آن نصرت حق که خداوند متعال وعده فرموده است؛ نزدیک است و ما به زودی شاهد ایرانی آباد خواهیم بود.