افشای ابعاد جدیدی از بمباران یک پایگاه آمریکا در کویت توسط اف-۵ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دیفنس سکیوری‌تی آسیا»، تصاویر فاش شده از انتقام ایران علیه پایگاه‌ های نظامی آمریکا در سراسر خلیج فارس نشان می‌ دهند که هزینه واقعی نظامی تجاوز غیرقانونی واشنگتن علیه تهران ممکن است به طور قابل توجهی بالاتر از آن چیزی باشد که آمریکا رسما به آن اذعان کرده است، زیرا خسارات زیرساختی، تلفات هواپیماها و اختلال عملیاتی اکنون میلیاردها دلار برآورد شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، چندین مقام آمریکایی، دستیاران کنگره و افراد آشنا با ارزیابی‌ های طبقه‌ بندی‌ شده خسارات اذعان کردند که حملات ایران ده‌ ها نقطه را در حداقل ۷ کشور منطقه هدف قرار داده است و روایت‌ های اولیه مبنی بر اینکه ظرفیت تلافی‌ جویانه تهران پس از حملات اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴) به سرعت خنثی شده است را به چالش می‌کشد. اهمیت راهبردی این موضوع زمانی بیشتر شد که ان بی سی نیوز دیروز شنبه در گزارشی تأیید کرد که یک جت جنگنده اف- ۵ ایرانی با موفقیت یک بمباران را در کمپ Buehring متعلق به آمریکا در کویت انجام داد و با وجود حضور سامانه های موشکی پاتریوت، رهگیرهای کوتاه‌ برد، پوشش راداری پیشرفته و شبکه‌ های نظارتی منطقه‌ ای دائمی، این جنگنده موفق شد به دفاع هوایی چندلایه آمریکا نفوذ کند.

«دیفنس سکیوری‌تی آسیا»، افزود: آن حمله آشکارا ادعای مکرر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه نیروی هوایی ایران «کاملا نابود شده است» را نقض کرد، زیرا شواهد عملیاتی اکنون نیز نشان می‌ دهد که تهران توانایی هوایی رزمی قابل اتکای کافی برای حمله به تأسیسات مستحکم ایالات متحده در فضای نبرد خلیج فارس را حفظ کرده است. این حمله همچنین یکی از نادرترین تحولات نظامی در جنگ‌ های نوین را رقم زد.