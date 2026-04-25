هشدار انی درباره تاثیر ماندگار جنگ ایران بر قیمت جهانی انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز شرکت نفتی ایتالیایی انی اعلام کرده است جنگ ایران تاثیر عمیق‌تر و ماندگارتری بر قیمت نفت و گاز خواهد گذاشت و آنچه اکنون در بازارها مشاهده می‌شود تنها شروع بحران ناشی از این جنگ است.

فرانچسکو گاتی مدیر مالی انی گفته است این شرکت پیش‌بینی خود از قیمت نفت برنت در سال دو هزار و بیست و شش را از هفتاد دلار به هشتاد و سه دلار در هر بشکه افزایش داده است و همچنین برآورد قیمت گاز تی تی اف هلند را از سی و شش یورو به پنجاه یورو در هر مگاوات ساعت رسانده است.

گاتی تاکید کرده است که بحران کنونی تنها به موضوع آتش‌بس یا توافق صلح محدود نمی‌شود و بازسازی زیرساخت‌ها و تاسیسات تولیدی تعطیل شده در خاورمیانه زمان‌بر خواهد بود.

شرکت انی در گزارش خود اعلام کرده است سود خالص تعدیل شده این شرکت در سه ماهه نخست سال به یک ممیز سه میلیارد یورو رسیده است که نسبت به یک ممیز چهار میلیارد یورو در دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته است و این رقم کمتر از میانگین پیش‌بینی تحلیلگران بوده است.

اگرچه بخش بالادستی این شرکت از پیامدهای اولیه جنگ سود برده است اما واحد پالایش به دلیل کاهش ظرفیت بهره‌برداری نتوانسته است به طور کامل از رشد قیمت محصولات استفاده کند.

انی همچنین برنامه بازخرید سهام خود در سال دو هزار و بیست و پنج را از یک ممیز پنج میلیارد یورو به دو ممیز هشت میلیارد یورو افزایش داده است و این تصمیم تنها کمی بیش از دو هفته پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اتخاذ شده است.

سهام انی در بورس میلان با کاهش یک ممیز چهارده درصدی بسته شده است در حالی که پیش از انتشار گزارش مالی حدود یک درصد افزایش داشته است.