ایوب رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای پیشروی تیم ملی جودو ایران گفت: براساس برنامه ریزی فدراسیون در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان شرکت میکنیم که هر دو از رویدادهای معتبر و دارای امتیاز بالا در تقویم فدراسیون جهانی هستند.
رستمی ادامه داد: قطعاً حضور در این مسابقات میتواند کار ملی پوشان ما را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا و حتی المپیک آسانتر کند چرا که داشتن رنکینگ مناسب در قرعهکشی و گروهبندی تأثیر بسزایی دارد.
مربی تیم ملی جودو ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در مسابقات گرنداسلم، مدال طلا هزار امتیاز، نقره ۷۰۰ امتیاز و برنز ۵۰۰ امتیاز دارد که همین موضوع اهمیت این رقابتها را دوچندان میکند.
رستمی در خصوص برنامه اعزام تیم نیز گفت: با توجه به محدودیت های پروازی به صورت زمینی راهی ماکو و سپس ترکیه میشویم تا خود را به تاجیکستان برسانیم و در گرند اسلم اول شرکت کنیم.
وی در مورد برنامه مبارزات ملی پوشان جودو ایران نیز گفت: قرعه کشی این مسابقات روز پنجشنبه برگزار خواهد شو مسابقات از روز جمعه آغاز می شود که ما در روز اول نماینده نخواهیم داشت. روز شنبه الیاس پرهیزگار در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم مبارزه خواهد کرد و روز یکشنبه نیز امیرعباس عباسچوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم و محمد پوریا بنائیان در وزن به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم رقابت خواهند کرد.
رستمی خاطرنشان کرد: هر سه جودوکار ما برای نخستینبار است که در گرنداسلم شرکت میکنند اما به موفقیت آنها بسیار امیدوار هستیم. هدف ما علاوه بر کسب نتیجه، افزایش تجربه بینالمللی آنهاست تا در مسیر المپیک بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند.
مربی تیم ملی جودو ایران خاطرنشان کرد: پس از مسابقات تاجیکستان و سپس قزاقستان در رقابتهای الجزایر نیز شرکت خواهیم کرد و سپس طبق پیشنهاد سرمربی تیم ملی و با نظر مساعد رئیس فدراسیون، برنامهریزی برای برگزاری یک کمپ تمرینی مشترک دو ماهه در کشوری با شرایط مناسب را در دستور کار داریم.
ایوب رستمی در پایان گفت: در حال بررسی گزینهها هستیم تا در کشوری اردو بزنیم که تمامی ملیپوشان آن کشور نیز حضور داشته باشند و از این فرصت بهترین بهره را ببریم.
