۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

مصلح: حضور مردم در صحنه عاملی بازدارنده در برابر تهدیدات دشمنان است

بوشهر: امام جمعه دشتستان گفت: حضور مردم در صحنه پشتوانه‌ای بزرگ برای نظام و عاملی بازدارنده در برابر تهدیدات دشمنان است. 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح یکشنبه شب در جمع اهالی روستای تنگ زرد از توابع بخش بوشکان در مسجد روستا حضور یافت و ضمن اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، پیرامون صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداخت.

امام جمعه دشتستان با اشاره به نقش‌آفرینی مردم روستاها در صیانت از ارزش‌ها و دفاع از نظام اسلامی، حضور آنان را سرمایه‌ای بزرگ و تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: پایداری نظام اسلامی در طول سال‌ها، نتیجه همراهی و حمایت صادقانه مردمی است که در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌ها ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در مساجد، این مکان‌ها را پایگاه‌های اصلی تربیت، همدلی و رشد معنوی معرفی کرد و افزود: مسجد مرکز نورانیت و آگاهی است و حضور خانوادگی در این پایگاه‌ها، پیوندهای اجتماعی و اعتقادی را مستحکم می‌کند.

امام جمعه دشتستان همچنین به اهمیت شرکت در محافل معنوی اشاره کرد و افزود: محافل دینی و معنوی فرصتی برای تهذیب نفس، افزایش بصیرت و انتقال معارف دینی به نسل جوان هستند و نقش مهمی در تقویت جامعه ایمانی ایفا می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مردم در صحنه‌های خیابانی و مراسم مختلف اجتماعی را نشانه هوشیاری و احساس مسئولیت آنان دانست و تأکید کرد: این حضور، پشتوانه‌ای بزرگ برای نظام و عاملی بازدارنده در برابر تهدیدات دشمنان است.

حجت لاسلام مصلح خاطرنشان کرد: مردم با حضور خود پیام روشنی می‌دهند؛ اینکه در مسیر ارزش‌ها ثابت‌قدم هستند و اجازه نخواهند داد اصول و دستاوردهای انقلاب کم‌رنگ شود.

کد مطلب 6812160

