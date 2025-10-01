امام جمعه دشتستان: خدمت در عرصه تبلیغ دین شرافتی بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان اظهار کرد: بازنشستگان اداره تبلیغات اسلامی نقش مهمی در ÷یشبرد برنامه ها و اهداف مد نظر داشته اند.
امام جمعه دشتستان اضافه کرد: خدمت در عرصه تبلیغ دین و فرهنگ، شرافتی بزرگ است که از اجر و ارزش والایی نزد خداوند برخوردار است. شما عزیزان در طول سالهای خدمت خود، سنگر ترویج ارزشهای دینی را حفظ کردهاید و امروز جامعه مدیون تلاشهای شما است.
رییس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان با اشاره به خدمات گرانقدر حجتالاسلام مصلح در سالهای فعالیت خود در اداره تبلیغات اسلامی، گفت: حجتالاسلام مصلح با اخلاص و تلاش در حوزه تبلیغ دینی، الگویی الهامبخش برای جامعه روحانی و فرهنگی دشتستان بوده است.
حجتالاسلام توکلیان ضمن تقدیر از نقش بازنشستگان در پیشبرد اهداف فرهنگی و دینی شهرستان، اظهار داشت: «بازنشستگان، سرمایههای فرهنگی و معنوی جامعه هستند و تجربیات ارزشمند آنان میتواند چراغ راه فعالیتهای فعلی باشد.
نظر شما