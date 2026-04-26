به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد عصر یکشنبه با همراهی جمعی از خادمان آستان مقدس مسجد جمکران با حضور در منزل پدر شهید دکتر مرتضی علم‌خواه، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.



وی در این دیدار با اشاره به منزلت والای شهدا در نظام آفرینش اظهار کرد: شهیدان از برگزیدگان خاص الهی هستند و این مقام، نشانه عنایت ویژه پروردگار به بندگان مخلصی است که جان خود را در مسیر حق تقدیم کرده‌اند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به تحولات اخیر افزود: آنچه در روزهای گذشته رخ داده، از منظر تاریخی در زمره وقایعی کم‌نظیر و حتی در مقایسه با مقاطع حساس تاریخ معاصر نیز قابل توجه و استثنایی است.



وی گفت: امروز صحنه‌ای روشن از تقابل جبهه حق و باطل پیش روی جهانیان قرار گرفته است، در یک سو جلوه‌هایی از خشونت و بی‌رحمی و در سوی دیگر نمودهایی از ایمان، ایستادگی و اقتدار ملت‌ها به چشم می‌خورد.



حجت الاسلام اجاق‌نژاد ادامه داد: پایداری و حضوری که مردم ایران در صحنه‌های اجتماعی از خود نشان می‌دهند، نمونه‌ای برجسته در تاریخ است و نظیر چنین ایستادگی‌ای حتی در بسیاری از برهه‌های مهم پس از بعثت پیامبر اسلام نیز به‌ندرت دیده شده است.



وی افزود: شرایط کنونی، عرصه‌ای برای آزمون بزرگ انسان‌هاست و همان‌گونه که در قیامت حقیقت اعمال آشکار می‌شود، امروز نیز فرصت نمایان شدن مواضع و انتخاب‌های فردی و جمعی فراهم شده است.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: از خداوند متعال مسئلت داریم توفیق حرکت در مسیر شهدا را به ما عطا کند تا در برابر عظمت و مقام والای آنان سربلند باشیم.



در پایان این دیدار، پرچم متبرک آستان مقدس مسجد جمکران به خانواده شهید علم‌خواه اهدا شد.