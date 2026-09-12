فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان در حوزه راههای روستایی طی پنج ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت راههای روستایی و بهبود دسترسی ساکنان این مناطق، اقدامات گستردهای در زمینه بهسازی، احداث و آسفالت راههای روستایی استان انجام شده است.
وی افزود: طی این مدت، ۴۷ کیلومتر از راههای روستایی گیلان با مشارکت قرارگاه محرومیتزدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بهسازی، احداث و آسفالت شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به اجرای عملیات آسفالت در محورهای روستایی و فرعی استان بیان کرد: همچنین عملیات ترمیم، لکهگیری و روکش آسفالت در ۱۶۹ کیلومتر از راههای روستایی و ۳۷ کیلومتر از راههای فرعی گیلان انجام شده است.
مرادی درباره اعتبارات هزینهشده برای اجرای این پروژهها گفت: در مجموع یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ همت از محل اعتبارات ملی و استانی برای اجرای طرحهای حوزه راههای روستایی و فرعی استان طی پنج ماهه نخست سال جاری هزینه شده است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها زمینه بهرهمندی بیش از پنج هزار خانوار روستایی از راههای مناسبتر و ایمنتر را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تردد و دسترسی ساکنان مناطق روستایی داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با قدردانی از همکاری قرارگاه محرومیتزدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژههای راه روستایی تصریح کرد: توسعه و بهسازی راههای روستایی علاوه بر ارتقای ایمنی و افزایش رضایتمندی کاربران جادهای، زمینهساز رونق اقتصادی روستاها، تسهیل دسترسی به بازار، کاهش هزینههای حملونقل و تقویت فعالیتهای تولیدی و معیشتی روستاییان است.
مرادی با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای بهسازی راههای روستایی گیلان گفت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان با بهرهگیری از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی و توسعه همکاری با دستگاههای مشارکتکننده، اجرای طرحهای بهسازی و ارتقای راههای روستایی را با هدف ایجاد دسترسی ایمن و پایدار برای روستاییان دنبال میکند.
وی در پایان از انعقاد تفاهمنامه با یک شرکت سیمان و سازمان منطقه آزاد انزلی برای مشارکت در بهسازی و ترمیم آسفالت مناطق روستایی خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این طرحها بهزودی آغاز خواهد شد.
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