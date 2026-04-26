حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پل وحدت آباد که در سیل سال ۱۳۹۸ تخریب شده بود، سرانجام پس از سالها انتظار و با پیگیریهای مستمر وارد فاز اجرایی شده است.
وی عنوان کرد:این پروژه عمرانی یکی از دستاوردهای مهم در حوزه زیرساختهای استان است که با همت مجموعه مجلس و دولت محقق شده است.
دشتی پور با اشاره به تخریب پل در سیل سال ۱۳۹۸ گفت: خوشبختانه با پیگیریهای مستمر، اعتبار بالغ بر ۳۷ میلیارد تومانی برای این پروژه تأمین شد و پیمانکار پروژه نیز مشخص گردید.
وی تأکید کرد: هیچگونه توقفی در پروژههای عمرانی استان رخ نخواهد داد و این پروژه نیز با قوت و سرعت پیش خواهد رفت.
وی در ادامه به مشخصات فنی این پل ارزشمند اشاره کرد و افزود: این پل شامل سه دهانه ۴۵ متری است و در مجموع طولی برابر با ۱۳۵ متر خواهد داشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام ادامه داد: این پروژه در دو فاز اجرایی پیش میرود.
نظر شما