در شرایط جنگ، حمایت از کاغذ و کتابخوانی ضروری است

مهدی محمدی، مدیرعامل نشر معارف، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیرات منفی شرایط جنگی بر فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل ما نبود نقدینگی و برگشت خوردن چکهای مشتریان است. بسیاری از خریداران به دلیل شرایط جنگی و مشکلات معیشتی امکان خرید کتاب را ندارند.
وی افزود: در کنار این مسئله، افزایش بیش از دوبرابری قیمت کاغذ نیز موجب بالا رفتن قیمت تمامشده کتابها شده و همین موضوع قدرت خرید مخاطبان را بهشدت کاهش داده است. این وضعیت در نهایت به کاهش فروش و رکود بازار کتاب منجر شده است.
محمدی با اشاره به مشکلات زنجیره توزیع کتاب گفت: اختلال در چرخه توزیع باعث شده کتابفروشان و سایر عوامل این حوزه نیز در تأمین و عرضه کتاب با دشواریهای جدی مواجه شوند. در چنین شرایطی، عدم خرید کتاب از سوی مخاطبان به دلیل فشار اقتصادی و افزایش قیمتها، وضعیت را برای ناشران چند برابر دشوار کرده است.
آسیب به زیرساختهای معارف در جنگ رمضان
مدیرعامل نشر معارف همچنین از آسیبهای واردشده به زیرساختهای این مجموعه خبر داد و تصریح کرد: خسارات ناشی از حمله موشکی به سولههای اطراف نشر در شهرک شهاب، نیاز فوری به تعمیرات ایجاد کرده است. این اتفاق نهتنها بر موجودی کتابها تأثیر گذاشته، بلکه چرخه توزیع و بازار کتاب را نیز بهشدت تضعیف کرده است.
وی در ادامه با وجود این مشکلات تأکید کرد: نشر معارف تلاش دارد با برنامهریزی مناسب در نمایشگاه کتاب مجازی حضور پیدا کند. ما به دنبال ارائه کتابهای خود در این نمایشگاه هستیم و امیدواریم با استفاده از فضای مجازی بتوانیم آثارمان را معرفی کنیم و ارتباط خود را با خوانندگان حفظ کنیم. ما عزم راسخ داریم در این شرایط سخت فعالیت خود را رها نکنیم و برای حفظ فرهنگ کتابخوانی در جامعه تلاش کنیم. امید است که با بهبود وضعیت کشور، مجموعه ما بتواند به روال عادی خود بازگردد و سهم خود را در نشر و توزیع کتاب ایفا کند.
ناشران در تنگنای مالی و فرهنگی
محمدی در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت کلی ناشران اشاره کرد و گفت: بسیاری از ناشران در شرایط فعلی با مشکلات مشابهی روبهرو هستند. نبود دسترسی کافی به منابع مالی، اختلال در زنجیره تأمین و پایین بودن اولویت فرهنگی در برخی مجموعهها و سازمانها برای خرید کتاب، از جمله چالشهایی است که میتواند به کاهش تولید و توزیع آثار منجر شود.
وی در همین زمینه بر ضرورت حمایت نهادهای مسئول تأکید کرد و افزود: حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تأمین کاغذ با قیمت مناسب و بهصورت اقساطی، همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی در رسانههای ملی و همراهی افراد و جریانهای اثرگذار فرهنگی، میتواند نقش مهمی در حفظ پویایی صنعت نشر داشته باشد.
حضور آثار تازه در ویترین مجازی نمایشگاه
مدیرعامل نشر معارف در ادامه درباره حضور این مجموعه در نمایشگاه مجازی کتاب تهران اظهار کرد: نشر معارف با حدود ۶۰۰ عنوان کتاب در این دوره حضور دارد.
وی در معرفی تازهترین آثار این انتشارات گفت: کتابهایی همچون «بیزبانی»، «از پدر»، «سیاست و حکمرانی در اسلام»، «کافه لواسون»، «شهید علم (مجید شهریاری)»، «تربیت و سینما»، «شرح دعای افتتاح»، «سیره تربیتی حضرت موسی (ع) - جلد دوم»، «فناوری نجات»، «فتح بیپایان»، «من خسته نیستم»، «داستان قرآن»، «تهران - تلآویو»، «از مابهترون»، «قسط و قرب»، «بعثت امت»، «امیدبانی»، «تربیتدیدگاه»، «ربیون مقاومت» و «جهاد و فطرت» از جمله آثار جدید عرضهشده در نمایشگاه هستند.
محمدی همچنین درباره برنامههای پژوهشی برای رهبر شهید انقلاب این مجموعه تصریح کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با «جنگ رمضان» و برخی تحولات اخیر، پژوهشهای گستردهای آغاز شده و در حال حاضر در مرحله گردآوری و تدوین قرار دارد. این آثار هنوز منتشر نشدهاند اما در آینده نزدیک به بازار نشر خواهند آمد.
وی درباره برنامههای تبلیغی و ارتباط با مخاطب در فضای مجازی نیز گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و مجازی شدن نمایشگاه، واحد رسانه و تبلیغات نشر معارف برنامههای ویژهای برای معرفی آثار و جذب مخاطبان جدید طراحی کرده است تا بتوانیم ارتباط خود را با مخاطبان حفظ کنیم و مخاطبان جدیدی نیز جذب شوند.
مدیرعامل نشر معارف در پایان به اقدامات فرهنگی این مجموعه اشاره کرد و گفت: نشانکهایی با طراحی ویژه و با تمثال رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب تولید شده است. این نشانکها به همراه هدایای فرهنگی در بستههای ارسالی برای مخاطبان قرار میگیرد و همراه با کتابها به دست خریداران میرسد.
