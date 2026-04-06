به گزارش خبرنگار مهر، ناهید پرویزپور ظهر امروز دوشنبه در کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت زنان و خانواده بر نقش دستگاههای فرهنگی و اجتماعی در انسجام اجتماعی و تابآوری تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط جنگ کنونی، نقش دستگاههای فرهنگی و اجتماعی در انسجام اجتماعی، ارتقای سلامت روان و تقویت تابآوری جامعه را بسیار حیاتی و حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: برای تقویت ارزشهای مشترک ملی و مقابله با تهدیداتی که جامعه و مردم با آن مواجه هستند، دستگاههای فرهنگی هنری و اجتماعی نقش مؤثری دارند.
این جنگ صرفاً جنگ میدان و جنگ نظامی نیست؛ بلکه جنگ روایتها است
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، ادامه داد: مسئله احساس عدم امنیت که ممکن است منجر به آسیبپذیری در برخی اقشار شود، روایتها و شایعات مختلفی است که در جامعه و بهویژه فضای مجازی شکل میگیرد که این موضوع نیز نیازمند ورود و همکاری دستگاههای فرهنگی اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای این ادارات است.
پرویزپور، تصریح کرد: حفظ این انسجام در فضای مجازی نقش مهمی در تابآوری اجتماعی و سلامت روان جامعه و اقشار آسیبپذیر دارد.
وی گفت: این جنگ صرفاً جنگ میدان و جنگ نظامی نیست؛ بلکه جنگ روایتها است، جنگ آسیبهای روانی به همراه دارد و لازم است دستگاههای متولی این حوزه تلاش مضاعف داشته باشند.
حضور مردم در تجمعات شبانه نماد بینظیر انسجام اجتماعی است
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای مرتبط و سازمانهای مردمنهاد، ادامه داد: این تلاشها باید بیوقفه باشد زیرا مردم زمانی احساس امنیت و انسجام اجتماعی میکنند که مطمئن باشند مسئولین در کنار آنها هستند و به نیازهای آنها توجه میکنند.
پرویزپور در بخش دیگری از سخنان خود حضور شبانه مردم در تجمعات شبانه را نماد بینظیر انسجام اجتماعی عنوان کرد و افزود: در هیچ کشوری چنین تجمعاتی با حضور حداکثری مردم، بدون ترس و بدون واهمه در خیابانها شکل نمیگیرد.
وی گفت: اعتماد و روحیه تابآوری مردم برای حفظ خیابان در این شرایط انگیزهبخش نیروهای نظامی و فرماندهان ما در میدان جنگ است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، تصریح کرد: حضور مسئولان، بهویژه استاندار در تجمعات نیز تأکید بر حفظ این انسجام است.
پرویزپور با اشاره به اهمیت محلهمحوری و نقش آن از ابتدای انقلاب در کشور و تأکید رئیسجمهور به این موضوع، گفت: امروز شاهد بروز و اثرگذاری این برنامه در شرایط جنگی هستیم.
وی افزود: در این راستا شوراهای پیشرفت محله در محلات مختلف تشکیل شده و با محوریت امامان جماعت، اقدامات بسیار خوبی در بحث مهارتآموزی و آموزشهای زمان جنگ و تابآوریهای اجتماعی توسط کمیتههای تخصصی در حال انجام است.
