به گزارش خبرنگار مهر، ناهید پرویزپور ظهر امروز دوشنبه در کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت زنان و خانواده بر نقش دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در انسجام اجتماعی و تاب‌آوری تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط جنگ کنونی، نقش دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در انسجام اجتماعی، ارتقای سلامت روان و تقویت تاب‌آوری جامعه را بسیار حیاتی و حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: برای تقویت ارزش‌های مشترک ملی و مقابله با تهدیداتی که جامعه و مردم با آن مواجه هستند، دستگاه‌های فرهنگی هنری و اجتماعی نقش مؤثری دارند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، ادامه داد: مسئله احساس عدم امنیت که ممکن است منجر به آسیب‌پذیری در برخی اقشار شود، روایت‌ها و شایعات مختلفی است که در جامعه و به‌ویژه فضای مجازی شکل می‌گیرد که این موضوع نیز نیازمند ورود و همکاری دستگاه‌های فرهنگی اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این ادارات است.

پرویزپور، تصریح کرد: حفظ این انسجام در فضای مجازی نقش مهمی در تاب‌آوری اجتماعی و سلامت روان جامعه و اقشار آسیب‌پذیر دارد.

وی گفت: این جنگ صرفاً جنگ میدان و جنگ نظامی نیست؛ بلکه جنگ روایت‌ها است، جنگ آسیب‌های روانی به همراه دارد و لازم است دستگاه‌های متولی این حوزه تلاش مضاعف داشته باشند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های مرتبط و سازمان‌های مردم‌نهاد، ادامه داد: این تلاش‌ها باید بی‌وقفه باشد زیرا مردم زمانی احساس امنیت و انسجام اجتماعی می‌کنند که مطمئن باشند مسئولین در کنار آنها هستند و به نیازهای آنها توجه می‌کنند.

پرویزپور در بخش دیگری از سخنان خود حضور شبانه مردم در تجمعات شبانه را نماد بی‌نظیر انسجام اجتماعی عنوان کرد و افزود: در هیچ کشوری چنین تجمعاتی با حضور حداکثری مردم، بدون ترس و بدون واهمه در خیابان‌ها شکل نمی‌گیرد.

وی گفت: اعتماد و روحیه تاب‌آوری مردم برای حفظ خیابان در این شرایط انگیزه‌بخش نیروهای نظامی و فرماندهان ما در میدان جنگ است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، تصریح کرد: حضور مسئولان، به‌ویژه استاندار در تجمعات نیز تأکید بر حفظ این انسجام است.

پرویزپور با اشاره به اهمیت محله‌محوری و نقش آن از ابتدای انقلاب در کشور و تأکید رئیس‌جمهور به این موضوع، گفت: امروز شاهد بروز و اثرگذاری این برنامه در شرایط جنگی هستیم.

وی افزود: در این راستا شوراهای پیشرفت محله در محلات مختلف تشکیل شده و با محوریت امامان جماعت، اقدامات بسیار خوبی در بحث مهارت‌آموزی و آموزش‌های زمان جنگ و تاب‌آوری‌های اجتماعی توسط کمیته‌های تخصصی در حال انجام است.