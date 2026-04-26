  1. استانها
  2. سمنان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

هلال‌احمر همچنان در خط‌مقدم؛ امدادگران سفیران انقلاب معرفی شدند

سمنان- نماینده بازرس ویژه رئیس‌جمهور، امدادگران هلال‌احمر را «سفیران صدور انقلاب» نامید و گفت: تلاش‌های بی‌وقفه و شجاعانه این نیروها، در کمک به مناطق جنگ‌زده، همواره امیدبخش مردم بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی غروب یکشنبه در دیدار با مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در محل این جمعیت از حضور داوطلبان و امدادگران در خط مقدم انواع بحران ها تقدیر کرد و ادامه داد: تلاش های بی وقفه و شجاعانه آن ها و بدون واهمه از بمباران همواره امید بخش مردم بوده است.

وی ادامه داد: هلال احمر نه تنها در شرایط جنگی و بحران بلکه در تمامی عرصه ها به ویژه خدمت رسانی به مناطق محروم حضور عالی و موثر دارد.

نماینده بازرس ویژه رئیس جمهور به ایجاد آرامش در کشور و منطقه ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: عملکرد نیروهای امدادی در کمک به مناطق جنگ زده در خور تقدیر است.

احمدی لاشکی بیان کرد: جمعیت هلال احمر ماموریت‌های فرهنگی و اجتماعی را به خوبی انجام داده است به نحوی که می توان امدادگران را سفیران صدور انقلاب نامید.

وی ادامه داد: هلال احمر در معرفی ارزش‌های انقلابی سطح ملی و بین‌المللی نقش مهم و محوری دارد که در همین شب های اقتدار این نقش را به خوبی نشان داده است.

کد مطلب 6812264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها