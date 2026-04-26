به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی غروب یکشنبه در دیدار با مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در محل این جمعیت از حضور داوطلبان و امدادگران در خط مقدم انواع بحران ها تقدیر کرد و ادامه داد: تلاش های بی وقفه و شجاعانه آن ها و بدون واهمه از بمباران همواره امید بخش مردم بوده است.

وی ادامه داد: هلال احمر نه تنها در شرایط جنگی و بحران بلکه در تمامی عرصه ها به ویژه خدمت رسانی به مناطق محروم حضور عالی و موثر دارد.

نماینده بازرس ویژه رئیس جمهور به ایجاد آرامش در کشور و منطقه ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: عملکرد نیروهای امدادی در کمک به مناطق جنگ زده در خور تقدیر است.

احمدی لاشکی بیان کرد: جمعیت هلال احمر ماموریت‌های فرهنگی و اجتماعی را به خوبی انجام داده است به نحوی که می توان امدادگران را سفیران صدور انقلاب نامید.

وی ادامه داد: هلال احمر در معرفی ارزش‌های انقلابی سطح ملی و بین‌المللی نقش مهم و محوری دارد که در همین شب های اقتدار این نقش را به خوبی نشان داده است.