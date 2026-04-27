۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۸

سمنان صنعتی نیازمند محیط زیستی قوی‌تر است؛ ضرورت تقویت پایش‌های زیستی

سمنان- فرماندار سمنان با تاکید بر اینکه این شهر صنعتی نیازمند محیط زیستی قوی‌تر است، گفت: بدون تقویت نیروی انسانی سازمان محیط زیست، پایش آلودگی‌های صنعتی و دیگر وظایف به درستی انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیران اداره کل محیط زیست استان سمنان به میزبانی این اداره کل خواستار توجه شهر سمنان به مسائل زیست محیطی شد و ادامه داد: با توجه به صنعتی بودن سمنان می طلبد تا نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی افزایش یابد.

وی از محیط زیست استان سمنان خواست تا واحدهای آلاینده شناسایی شوند و افزود: با اقدامات کارشناسی می بایست مشکل واحدهای آلاینده حل شود.

فرماندار سمنان از به روز رسانی تجهیزات پایش و سنجش آلایندگی در سمنان خبر داد و افزود: خوشبختانه در این زمینه مشکلی نیست و تنها می بایست با پایش مستمر نسبت به کاهش آلاینده ها اقدام شود.

صمیمیان به کمبود نیروی انسانی در محیط زیست شهر سمنان اشاره کرد و بیان داشت: انتظار می رود تا با برنامه ریزی مناسب نسبت به تامین و تقویت آن اقدام شود.

وی افزود: رفع چالش های زیست محیطی در نهایت نیازمند آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است که معرفی آن برای نسل جدید نیازمند برنامه ریزی خواهد بود.

کد مطلب 6812371

