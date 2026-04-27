به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیران اداره کل محیط زیست استان سمنان به میزبانی این اداره کل خواستار توجه شهر سمنان به مسائل زیست محیطی شد و ادامه داد: با توجه به صنعتی بودن سمنان می طلبد تا نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی افزایش یابد.

وی از محیط زیست استان سمنان خواست تا واحدهای آلاینده شناسایی شوند و افزود: با اقدامات کارشناسی می بایست مشکل واحدهای آلاینده حل شود.

فرماندار سمنان از به روز رسانی تجهیزات پایش و سنجش آلایندگی در سمنان خبر داد و افزود: خوشبختانه در این زمینه مشکلی نیست و تنها می بایست با پایش مستمر نسبت به کاهش آلاینده ها اقدام شود.

صمیمیان به کمبود نیروی انسانی در محیط زیست شهر سمنان اشاره کرد و بیان داشت: انتظار می رود تا با برنامه ریزی مناسب نسبت به تامین و تقویت آن اقدام شود.

وی افزود: رفع چالش های زیست محیطی در نهایت نیازمند آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است که معرفی آن برای نسل جدید نیازمند برنامه ریزی خواهد بود.