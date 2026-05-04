به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت پارک بانوان سمنان در محل فرمانداری این شهر خواستار توجه به مطالبات بانوان در این شهر شد و ادامه داد: انتظار می رود تا فضاهای ویژه بانوان در سمنان توسعه یابد.

وی رفع دغدغه بانوان را در ایجاد این فضاها از اولویت مدیریت شهری و دستگاه های اجرایی خواند و توضیح داد: توجه به نیازهای روز بانوان یک ضرورت است.

فرماندار سمنان خواستار فراهم سازی امکانات و زیرساخت های مناسب برای فعالیت های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای بانوان شد و افزود: این فضای مناسب و ایمن ویژه بانوان برای شهرستان مرکز استان ضروری است.

صمیمیان با تاکید به اینکه در طراحی و بهره برداری این فضاها باید استانداردهای لازم مد نظر واقع شود، اظهار داشت: مجموع این اقدامات منجر به افزایش مشارکت اجتماعی و نشاط بانوان می شود.

وی جانمایی وضعیت فعلی پارک بانوان سمنان را مناسب ارزیابی کرد و اضافه کرد: تمهیدات لازم برای جذب بیشتر بانوان ایجاد نشده که باید موضوع بررسی و اقدامات فوری برای رفع آن انجام شود.