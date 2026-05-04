۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

فرماندار سمنان: زیرساخت‌های ویژه بانوان را استانداردسازی می‌کنیم

سمنان- فرماندار سمنان خواستار فراهم‌سازی امکانات و زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت بانوان شد و گفت: رفع دغدغه‌های آنان اولویت مدیریت شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت پارک بانوان سمنان در محل فرمانداری این شهر خواستار توجه به مطالبات بانوان در این شهر شد و ادامه داد: انتظار می رود تا فضاهای ویژه بانوان در سمنان توسعه یابد.

وی رفع دغدغه بانوان را در ایجاد این فضاها از اولویت مدیریت شهری و دستگاه های اجرایی خواند و توضیح داد: توجه به نیازهای روز بانوان یک ضرورت است.

فرماندار سمنان خواستار فراهم سازی امکانات و زیرساخت های مناسب برای فعالیت های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای بانوان شد و افزود: این فضای مناسب و ایمن ویژه بانوان برای شهرستان مرکز استان ضروری است.

صمیمیان با تاکید به اینکه در طراحی و بهره برداری این فضاها باید استانداردهای لازم مد نظر واقع شود، اظهار داشت: مجموع این اقدامات منجر به افزایش مشارکت اجتماعی و نشاط بانوان می شود.

وی جانمایی وضعیت فعلی پارک بانوان سمنان را مناسب ارزیابی کرد و اضافه کرد: تمهیدات لازم برای جذب بیشتر بانوان ایجاد نشده که باید موضوع بررسی و اقدامات فوری برای رفع آن انجام شود.

