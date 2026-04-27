به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه آمریکایی آکسیوس فاش کرد که رژیم صهیونیستی کمی بعد از آغاز جنگ با ایران سامانه گنبد آهنین را به همراه تیم نظامی برای فعال سازی آن به امارات ارسال کرد.

این اقدام رژیم صهیونیستی بیانگر حجم همکاری های نظامی و امنیتی با امارات است. در این گزارش آمده است، بعد از عملیات های موشکی و پهپادی گسترده ایران علیه امارات، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنا به درخواست ابوظبی تصمیم گرفت گنبد آهنین را به همراه ده ها نظامی صهیونیست به امارات ارسال کند. این اقدام بعد از تماس محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات صورت گرفت.

بر اساس گزارش آکسیوس، این نخستین باری است که سامانه گنبد آهنین به این صورت در خارج از اراضی اشغالی و در یک کشور دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین گزارش شده که برخی حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی علیه مواضعی در ایران با هدف کاهش حملات علیه امارات صورت گرفته است.