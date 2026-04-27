  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۳۶

افزایش شدید جرم و جنایت در میان جوانان صهیونیست

بعد از انتشار گزارش هایی در خصوص افزایش خودکشی میان نظامیان اشغالگر، اینک یک روزنامه عبری زبان به افزایش قابل توجه جرم و جنایت در میان جوانان صهیونیست اشاره می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، داده های منتشر شده از سوی پلیس رژیم صهیونیستی بیانگر یک افزایش محسوس در دست داشتن جوانان و نوجوانان صهیونیست در پرونده های خطرناک است.

در این گزارش آمده است، قتل های عمد و غیر عمد نیز جزو این پرونده ها به شمار می روند.

روزنامه مذکور اضافه کرد، افزایش جرم های خطرناک مانند قتل و خشونت های جنسی در میان جوانان صهیونیست نگران کننده شده است. این روند در سایه گسترش تفکرات تندروگرایانه در جامعه صهیونیست ها صورت می گیرد.

پیشتر نیز روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داده بود، افزایش خودکشی در میان نظامیان صهیونیست طی ماه اخیر نگران‌کننده شده است.

رسانه های صهیونیستی نیز گزارش دادند، دست کم هشت نظامی به همراه سه نیروی ذخیره طی ماه جاری دست به خودکشی زده اند.

کد مطلب 6812365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها