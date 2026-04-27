افزایش شدید جرم و جنایت در میان جوانان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، داده های منتشر شده از سوی پلیس رژیم صهیونیستی بیانگر یک افزایش محسوس در دست داشتن جوانان و نوجوانان صهیونیست در پرونده های خطرناک است.

در این گزارش آمده است، قتل های عمد و غیر عمد نیز جزو این پرونده ها به شمار می روند.

روزنامه مذکور اضافه کرد، افزایش جرم های خطرناک مانند قتل و خشونت های جنسی در میان جوانان صهیونیست نگران کننده شده است. این روند در سایه گسترش تفکرات تندروگرایانه در جامعه صهیونیست ها صورت می گیرد.

پیشتر نیز روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داده بود، افزایش خودکشی در میان نظامیان صهیونیست طی ماه اخیر نگران‌کننده شده است.

رسانه های صهیونیستی نیز گزارش دادند، دست کم هشت نظامی به همراه سه نیروی ذخیره طی ماه جاری دست به خودکشی زده اند.