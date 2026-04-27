هشدار نسبت به یک کمبود تسلیحاتی خطرناک در رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت عبری زبان والا اذعان کرد که تداوم کمبود ذخایر موشک های رهگیری سامانه پیکان در اراضی اشغالی در سایه احتمال وقوع مجدد جنگ در منطقه یک خطر راهبردی به شمار می رود.

در این گزارش آمده است، با وجود اعلام قراردادهای تسلیحاتی گسترده، ذخایر موشک های رهگیری رژیم صهیونیستی همچنان به سطح قبل از آغاز جنگ با ایران نرسیده است.

بر اساس این گزارش، واقعیت آن است که خطوط تولید این موشک ها هنوز نتوانسته اند تعداد کافی از آنها را تولید کنند. این تأخیر باعث ایجاد شکاف مشخص میان نیازهای عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی و قدرت آن در پر کردن ذخایر در زمان مناسب می شود.

در این گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی در جریان جنگ با ایران مجبور شد از سامانه های جایگزین مانند فلاخن داوود برای رهگیری موشک ها استفاده کند که خطر اصابت ترکش ها به مناطق مختلف را تشدید می کرد.