راهنمای فروش ارز حج به زائران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حج و زیارت، براساس دستورالعملی که این سازمان، اطلاع‌رسانی کرده است، «متقاضیان با مراجعه به پیام‌رسان «بله» با انتخاب گزینه «بانک من»، «خدمات بانکی»، «گزینه ارز حج تمتع» را انتخاب و پس از ورود مشخصات فردی، میزان ارز مورد نیاز بر مبنای ۱۰۰ واحد و پرداخت ریال از طریق درگاه بانک، فرایند خرید ارز را تکمیل کنند.

پس از پرداخت وجه در همان روز یا روزهای آتی پیش از اعزام، زائران می‌توانند با مراجعه به شعب انتخابی، ارز خود را دریافت کنند.فروش ارز به زائران بالای ۵ سال و تا سقف ۵۰۰ دلار با نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله انجام می‌شود و فروش ارز مذکور، محدودیتی برای خرید ارز مسافرتی در همان سال (غیر همزمان با تشرف حج) ایجاد نمی‌کند.همچنین امکان فروش ارز حج تمتع بصورت حضوری در شعب منتخب بانک ملی نیز فراهم است.

بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، امسال حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ زائر ایرانی به حج تمتع اعزام می‌شوند. اولین پرواز حج، صبح شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه انجام شد و بقیه زائران هفتم اردیبهشت ماه به عربستان اعزام می‌شوند.