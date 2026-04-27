۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

آزمون جامع دکتری در دانشگاه آزاد به تعویق افتاد و مجازی شد

رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد گفت: زمان آزمون جامع دکتری تغییر یافته و این آزمون به صورت مجازی برگزار می‌شود تا دانشجویان فرصت مطالعه بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سودابه سلیمانی، رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی گفت: با توجه به جنگ تحمیلی رژیم صهیونی آمریکایی در کشور و به منظور مساعدت با دانشجویان برای دستیابی به فرصت بهتر، افزایش آمادگی علمی و فراهم شدن امکان مطالعه بیشتر، زمان برگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی به بازه زمانی ۲۳ خرداد تا ۲ تیر ماه موکول شده و این آزمون به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

سلیمانی افزود: این تصمیم در راستای حمایت از دانشجویان و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای حداکثر مشارکت داوطلبان در این آزمون اتخاذ شده است.

رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی همچنین از برگزاری یک دوره دیگر آزمون EPT تا قبل از زمان آزمون جامع در هفته اول خرداد ماه خبر داد و گفت: از آنجا که احتمال داده می شد تعدادی از دانشجویان موفق به کسب نمره قبولی در آزمون‌های پیشتر ept نشده اند و یا از آزمونی که در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت برگزار می شود نیز جا مانده اند، اجرای این آزمون قبل از زمان آزمون جامع برنامه ریزی شده و تاریخ ثبت نام و اطلاعات دقیق زمان برگزاری آن نیز متعاقبا از مراجع ذی‌ربط اطلاع رسانی خواهد شد.

    • استاد دانشگاه ازاد IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      این دانشگاه آزاد حداقل پروتکل ها و استانداردهای دانشگاهی رو هم رعایت نمیکند .

    پربازدیدها

    پربحث‌ها