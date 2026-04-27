به گزارش خبرگزاری مهر، مهران پوپل، شاعر افغانستانی ساکن مشهد شعری برای ایران سروده که در ادامه می‌خوانیم:

هلا آنها که می‌خواهید قرآن را نگه دارید

به قرآن اصل قرآن است، ایران را نگه دارید

و هر شهرش یکی از سوره های پاک قرآن است

و شاید سوره «نور» است، تهران را نگه دارید

خبردار! این نبردی بین اسرائیل و ایران نیست

نبرد کفر و ایمان است، ایمان را نگه دارید

اگر در راه حق از مرگ می‌ترسید، باکی نیست

ولیکن حرمت خون شهیدان را نگه دارید

میان حق و باطل بی‌طرف ها بی‌شرف هستند

اگر هرچیز را دادید وجدان را نگه دارید

خیابان ها خیابان نیست، خط اول جنگ است

هلا ای مردم رزمنده میدان را نگه دارید

بدانید اینکه اسلامی پس از ایران نخواهد ماند

مسلمانان عالَم سنگر تان را نگه دارید...