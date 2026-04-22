به گزارش خبرنگار مهر، سپیده یگانه، نویسنده کتاب «کتاب تاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران» و مجموعه شعر «از مولوی تا تهران» شعری برای ایران سروده است:



ایستادیم و برف می‌آید

ایستادیم و بد زمستانی است

ایستادیم... گرچه می‌افتیم

ما کم و ... مرگ را فراوانی است



ما کم و ... دردهایمان بسیار

وطن ای دردِ خوبِ مادرزاد!

وطن ای زخمی هزاران سال!

کاش دستی نوازشت می‌داد



وطن ای گوشه‌ای که مال من است!

خوب یا بد اگر... وطن، وطن است

رستم این دفعه نیز خواهد کشت

پسری را که دشمن وطن است



نقشه‌ات ارث جد و آبائی است

روی مرز تو ادّعا دارم

من در این خطّه‌ای که ایران است

توی هر شهر آشنا دارم



زمهریر است و انجماد زمین

باغ‌ت آیا بهار خواهد دید؟

فصل مشروح سوگواری ما

نقطه‌ی اختصار خواهد دید؟



ظلمت از چارسو هجوم آورد

زیر آوار، نور می‌خوابد

زنگ تفریح را نمی‌شنود

تا دبستان به گور می‌خوابد



پرچمت... آن سه رنگِ سی معنا

سربلند است در رقابت باد

گرچه سرهایمان برید ولی

سر ایرانِ جان سلامت باد!