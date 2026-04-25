به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا شاعر متعهد کشورمان در نوزدهمین سروده‌اش با عنوان «نیل هرمز» به وصف قدرت‌نمایی ایران در تنگه هرمز پرداخته است.

در این شعر آمده است؛

خزف نیست با گوهر پاک، یکسان

علف نیست با سرو چالاک، یکسان

به ایران مپیچید، ای هرزه‌مستان

که هر پیچکی نیست با تاک، یکسان

دیار کهن را چه بیم از حرامی؟

نباشد دماوند و خاشاک، یکسان

خوشا پرچم سبز و سرخ و سفیدش

که شد با بلندای افلاک، یکسان

سگ‌ زرد پنداشت بیهوده خود را

در این عرصه با شیر بی‌باک، یکسان

ندانست، ایّام کاخ سفیدش

شود با شب تار و غمناک، یکسان

سپاه دلیران! بزن! تا ز دشمن

به گردون رسد ضرب و پژواک، یکسان

چنان بر زمین زن سوار مغول را

که در هم فتد زین و فتراک، یکسان

چو نیل است هرمز، چنان کن که بارد

به فرعونیان، سیل و کولاک، یکسان

مکش سر ز تأدیب حکّام تازی

که هستند با خصم هتّاک، یکسان

شیوخ عرب نیز هم‌دوش صهیون

چو مارند با جان ضحّاک، یکسان

چنان کن که با خاک میناب گلگون

شود کاخ حکّام سفّاک، یکسان

به تاوان خون امام و شهیدان

تن از خصم کن با دل چاک، یکسان

چنان باید این بار، شلیک موشک

که گردد تل‌آویو با خاک، یکسان