پارسال ۱۲۲ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را در مازندران از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی افزود: در سال گذشته ۱۲۲ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند که از این تعداد ۱۱۸ نفر مرد و ۴ نفر زن بودهاند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به وضعیت تأهل متوفیان افزود: ۸۷ نفر از جانباختگان متأهل و سایر افراد مجرد بودهاند که این موضوع ابعاد اجتماعی این حوادث را پررنگتر میکند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه سقوط از ارتفاع همچنان مهمترین عامل مرگ در حوادث کار است، تصریح کرد: در سال گذشته ۷۱ نفر بر اثر سقوط از بلندی جان باختند. همچنین برخورد با جسم سخت با ۲۴ فوتی، برقگرفتگی با ۱۸ مورد و سایر عوامل با ۹ فوتی در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی ادامه داد: بیشترین موارد فوت ناشی از حوادث کار در ماههای مرداد و بهمن هر کدام با ۱۶ مورد ثبت شده و کمترین میزان نیز مربوط به فروردین با ۴ فوتی بوده است.
به گفته این مقام مسئول، در میان شهرستانهای استان، ساری با ۱۷ فوتی، آمل با ۱۵ و نوشهر با ۱۰ مورد بیشترین آمار تلفات را به خود اختصاص دادهاند؛ در مقابل، شهرستانهای جویبار و محمودآباد هر کدام با یک مورد کمترین آمار را داشتهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین درباره توزیع سنی متوفیان اظهار کرد: بیشترین قربانیان در گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۸ فوتی ثبت شده و کمترین آمار نیز مربوط به افراد بالای ۶۰ سال با ۸ مورد بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار مصدومان حوادث کار اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۷۶ مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند که از این تعداد ۸۰۷ نفر مرد بودهاند و این آمار نیز نسبت به سال قبل ۲ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ایمنی محیطهای کاری خاطرنشان کرد: رعایت استانداردها، آموزش مستمر نیروی کار، استفاده از تجهیزات ایمنی و بهرهگیری از تجربیات حوادث گذشته از مهمترین راهکارهای کاهش تلفات و آسیبهای ناشی از کار به شمار میرود.
