به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان همدان اعلام کرد که امروز ۲۸ اردیبهشت‌ماه به دنبال وقوع یک حادثه حین کار در یکی از واحدهای صنعتی شهرستان ملایر، یک جوان ۲۲ ساله دچار برق‌گرفتگی شدید شد.

بر اساس این گزارش، بلافاصله پس از دریافت پیام حادثه از سوی واحد ارتباطات و کنترل عملیات، تیم‌های عملیاتی اورژانس منطقه جوکار به محل اعزام شدند.

با رسیدن تکنسین‌های اورژانس به صحنه حادثه و با توجه به وضعیت بالینی بحرانی مصدوم، عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) به صورت فوری و تخصصی آغاز شد. با این وجود، علی‌رغم تلاش‌های مستمر تیم‌های درمانی در محل و در حین انتقال بیمار به بیمارستان، این جوان به دلیل شدت آسیب‌های وارده جان خود را از دست داد.