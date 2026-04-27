حمایت از استادیاران جوان از طریق اعطای گرنت در بدو استخدام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سعید خدایگان، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در نشست مشترک مسئولان و مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و بنیاد ملی نخبگان، به تشریح برنامهها و اقدامات بنیاد در حوزه حمایت از جامعه نخبگانی پرداخت.
وی با اشاره به تعامل گسترده بنیاد ملی نخبگان با وزارت علوم، اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان بیشترین جامعه مشترک و تعامل را با وزارت علوم دارد و این همکاری در قالب طرحها و برنامههای متنوع در سالهای اخیر تقویت شده است.
خدایگان با اشاره به شرایط خاص سال ۱۴۰۴ و تأثیر آن بر جامعه نخبگانی، افزود: با وجود چالشها و مسائل متعدد، خوشبختانه برنامههای تحولی بنیاد ملی نخبگان با رویکرد حمایت از جامعه نخبگانی، مطابق با برنامهریزی قبلی با موفقیت اجرایی شد.
توسعه برنامههای شناسایی و توانمندسازی نخبگان
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با تشریح طرحهای حمایتی، گفت: در حوزه شناسایی و توانمندسازی، طرحهایی نظیر «طرح شهید وزوایی» با هدف حمایت از دانشجویان برتر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اجرا میشود. در این طرح، علاوه بر ارائه بستههای کمک هزینه تحصیلی (تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای دانشجویان کارشناسی، ۵۰ میلیون تومان برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۷۰ میلیون تومان برای دانشجویان دکتری) به علاوه سایر بستههای تکمیلی پژوهشی و فناورانه به برگزیدگان طرح اعطا میشود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۶۰۰ نفر از دانشجویان مستعد تحت پوشش طرح شهید وزوایی قرار دارند.
خدایگان همچنین به طرح «شهید احمدی روشن» اشاره کرد و گفت: این طرح مبتنی بر تشکیل هستههای حل مسئله است که در آن، گروههایی متشکل از ۵ تا ۶ دانشجو با راهبری یک استاد برجسته در حوزه تخصصی مربوطه، بر روی مسائل اولویتدار کشور کار میکنند. در این طرح، علاوه بر حل مسئله، شبکهسازی میان نخبگان نیز تقویت میشود.
وی ادامه داد: برای هر هسته حل مسئله بهطور میانگین ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص مییابد و در سال گذشته حدود ۲۴۰ هسته تشکیل شده است.
اجرای طرحهای «آموزشیار» و «پژوهشیار» برای حمایت از دانشجویان دکتری
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به طرحهای جدید «آموزشیار» و «پژوهشیار»، گفت: با توجه به وجود برخی نابرابریها میان شرایط تحصیل دانشجویان دکتری داخل و خارج از کشور، این طرحها با هدف افزایش جذابیت تحصیل در دوره دکتری در داخل کشور اجرا میشوند.
وی افزود: در قالب این طرحها، حمایت ماهیانهای معادل ۲۰ میلیون تومان برای دانشجویان دکتری در نظر گرفته شده است. در دو سال نخست (طرح آموزشیار)، این حمایت مشروط به حفظ شرایط آموزشی از جمله معدل مناسب و گذراندن بهموقع آزمون جامع است که در صورت تحقق، بهصورت بلاعوض خواهد بود.
خدایگان ادامه داد: در دو سال پایانی (طرح پژوهشیار)، این حمایت منوط به پیشرفت پژوهشی، از جمله ارائه مقالات علمی و دفاع بهموقع از رساله است و در صورت تحقق شرایط، حمایتهای دریافتی بلاعوض محسوب میشود.
وی تصریح کرد: اجرای این دو طرح با استقبال ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مواجه شده است.
طرح «دانا»؛ برنامه جدید بنیاد ملی نخبگان برای توانمندسازی و نگهداشت درمانگران نوآور
خدایگان در خصوص اجرای طرح «دانا» گفت: این طرح با هدف شناسایی و حمایت از دانشآموختگان برتر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اجرا می شود. طرحی که به منظور ایجاد بستر نقشآفرینی نخبگان حوزه سلامت در پژوهشهای تخصصی طراحی شده است.
جذب دانش آموختگان دوره دکتری به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاهها
قائممقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به حمایت از دوره های پسادکتری بنیاد نخبگان، گفت: در قالب طرح «شهید چمران»، از دورههای پسادکتری حمایت میشود. در این طرح، بسته به نوع پروژه (تقاضامحور یا اولویتمحور)، بنیاد بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حمایت مالی را تأمین میکند.
وی همچنین به طرح «جهت» برای جذب اعضای هیئت علمی توانمند اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت فراخوانهای جذب در سال گذشته، بنیاد سه فراخوان مستقل برگزار کرد که با استقبال گسترده (۶۵۰۰ ثبتنام) مواجه شد. در این فرآیند، حدود ۵ درصد از برترین متقاضیان پس از ارزیابیهای تخصصی و کیفی توسط کارگروههای علمی، به دانشگاهها معرفی شدند.
خدایگان تأکید کرد: این افراد بهصورت خارج از فراخوانهای عمومی و با تأیید بنیاد، برای جذب هیئت علمی به دانشگاهها معرفی میشوند و فرآیند تأمین ردیف استخدامی آنها نیز از طریق مراجع ذیربط بالاخص سازمان اداری استخدامی کشور در حال پیگیری است.
حمایت از استادیاران جوان از طریق اعطای گرنت بدو استخدام
خدایگان در محور جذب و نگهداشت نخبگان به طرح مرحوم کاظمی آشتیانی اشاره کرد.
وی با اشاره به تخصیص ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان گرنت بدو استخدام به اساتید جوان، این طرح را در راستای حمایت از اساتید جوان جهت تجهیز اولیه آزمایشگاهها در بدو استخدام و تثبیت شغلی آنها دانست.
«مسکن نخبگان»؛ برنامه بنیاد جهت نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر
قائممقام بنیاد ملی نخبگان در بخش پایانی سخنان خود به طرح «مسکن نخبگان» اشاره کرد و گفت: با توجه به سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینهای اساتید جوان، بهویژه در شهر تهران، این طرح بهعنوان یکی از اولویتهای بنیاد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این طرح، حدود ۵۵۵۰ نفر از اساتید جوان (با کمتر از ۵ سال سابقه) شناسایی شدهاند و اجرای آن در بسیاری از استانها با همکاری استانداریها پیشرفت مناسبی داشته است.
خدایگان با اشاره به چالشهای اجرای این طرح در تهران، تصریح کرد: با پیگیریهای انجامشده، زمین مورد نیاز برای ۲۰۰۰ نفر از نخبگان در مناطق ۲۱ و ۲۲ تهران تأمین شده و در حال حاضر، فرآیند تشکیل تعاونی برای تخصیص این اراضی در دست اقدام است.
تکریم و الگوسازی از نخبگان، معرفی الگوهای واقعی نخبگی به جامعه
خدایگان در تشریح محور سوم فعالیتهای بنیاد با اشاره به تکریم و الگوسازی از نخبگان، مجموعه فعالیتهای این حوزه را تلاشی برای معرفی الگوهای واقعی نخبگی به جامعه دانست و به تعامل و همکاری بنیاد ملی نخبگان با وزارت عتف در برگزاری جشنواره فارابی و معرفی برگزیدگان محققان برجسته حوزه علوم انسانی در کشور اشاره کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مجموعه فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان بتواند حس و امید به آینده را در جامعه استعدادهای برتر و نخبگان تقویت کند.
