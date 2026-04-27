ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، امروز شاهد بارش‌های پراکنده در سطح استان بودیم.

وی افزود: به‌تدریج از فردا سه شنبه تا روز پنجشنبه، بر گستره بارش‌ها افزوده خواهد شد و انتظار می‌رود در این مدت به تناوب شاهد بارندگی در مناطق مختلف گلستان باشیم.

معقولی ادامه داد: پدیده مه، کاهش دید افقی در برخی مناطق و وزش باد نیز از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه ناپایدار خواهد بود که می‌تواند در برخی ساعات موجب اختلال در تردد جاده‌ای و فعالیت‌های روزمره شود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: روز جمعه از میزان ناپایداری‌های جوی کاسته خواهد شد و شرایط جوی به سمت آرامش نسبی پیش خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: با عبور کامل سامانه بارشی، از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده، جوی پایدار همراه با افزایش تدریجی دما در سطح استان مورد انتظار است.

معقولی به شهروندان و به‌ویژه کشاورزان توصیه کرد با توجه به تداوم بارندگی‌ها و تغییرات جوی، هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی را برای برنامه‌ریزی بهتر فعالیت‌های روزانه و کشاورزی مورد توجه قرار دهند.