۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

مراوه‌تپه خنک‌ترین و بندرگز و اینچه‌برون گرم‌ترین نقاط گلستان شدند

گرگان- بر اساس آخرین گزارش هواشناسی گلستان، مراوه‌تپه با ثبت ۱۴درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان و بندرگز و اینچه‌برون با ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش‌های هواشناسی گلستان، امروز دوشنبه مراوه‌تپه با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین شهرستان استان ثبت شد و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز ۱۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

همچنین بندرگز و اینچه‌برون با ثبت دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بودند.

طبق این گزارش، دمای حداقل گرگان صبح امروز ۱۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و حداکثر دمای این شهر در طول امروز به ۲۳ درجه سانتی‌گراد رسید.

بررسی دمای حداقل ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد آق‌قلا، اینچه‌برون، بندرگز، بندرترکمن، علی‌آباد، کلاله، مینودشت و دلند دمای ۱۵ درجه را تجربه کردند.

همچنین دمای حداقل در گنبدکاووس، مراوه‌تپه، هاشم‌آباد، کردکوی و کارکنده ۱۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و انبارالوم با ۱۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین دمای صبحگاهی استان را به خود اختصاص داد.

کارشناسان هواشناسی توصیه کرده‌اند شهروندان و کشاورزان با توجه به نوسانات دمایی و شرایط جوی، آخرین اطلاعیه‌های هواشناسی را برای برنامه‌ریزی بهتر فعالیت‌های روزانه و کشاورزی دنبال کنند.

