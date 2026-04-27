به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین گزارش‌های هواشناسی گلستان، امروز دوشنبه مراوه‌تپه با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین شهرستان استان ثبت شد و کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز ۱۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

همچنین بندرگز و اینچه‌برون با ثبت دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بودند.

طبق این گزارش، دمای حداقل گرگان صبح امروز ۱۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و حداکثر دمای این شهر در طول امروز به ۲۳ درجه سانتی‌گراد رسید.

بررسی دمای حداقل ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد آق‌قلا، اینچه‌برون، بندرگز، بندرترکمن، علی‌آباد، کلاله، مینودشت و دلند دمای ۱۵ درجه را تجربه کردند.

همچنین دمای حداقل در گنبدکاووس، مراوه‌تپه، هاشم‌آباد، کردکوی و کارکنده ۱۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و انبارالوم با ۱۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین دمای صبحگاهی استان را به خود اختصاص داد.

کارشناسان هواشناسی توصیه کرده‌اند شهروندان و کشاورزان با توجه به نوسانات دمایی و شرایط جوی، آخرین اطلاعیه‌های هواشناسی را برای برنامه‌ریزی بهتر فعالیت‌های روزانه و کشاورزی دنبال کنند.